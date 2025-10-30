La senadora trans se solidariza con Sánchez por los ataques contra su mujer que la tildan de «Begoño»

La senadora de Más Madrid, Carla Delgado, anteriormente conocida como Carla Antonelli, se ha solidarizado este jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los ataques contra su mujer, Begoña Gómez, a la que han tildado de «Begoño». Delgado, reconocida activista trans por los derechos LGTBI, ha denunciado el «brutal acoso» a Gómez por «insinuar que era una mujer transexual».

«Quiero acercarme más a lo personal, a la esfera más directa», le ha dicho Delgado a Sánchez en el último tramo de su interpelación al jefe del Ejecutivo central en el Senado. «Ya sabemos que usted es el trofeo de la caza mayor», le ha peloteado, a lo que Pedro Sánchez le ha pedido que no le «mire así», con suma complicidad.

A continuación, la senadora de Sumar ha deslizado que «han entrado en la esfera íntima» del presidente del Gobierno «con especial inquina hacia su mujer, Begoña Gómez».

Segundos después, Carla Delgado ha asegurado que le «es imposible» ponerse «en la piel de Begoña Gómez y el brutal acoso que ha sufrido». En su argumentación, ha destacado «una de las maledicencias que ha recibido» Gómez, «la campaña de llamarla Begoño e insinuar que era una mujer transexual, como si fuera esto denigrante, despectivo y peyorativo».

«¿Qué opinión le merece que hayan utilizado la transfobia como un arma arrojadiza hacia su mujer, que también dice mucho de la invasión que hemos tenido sobre nuestras vidas las personas trans los últimos años?», ha preguntado a Sánchez este jueves en el Senado.