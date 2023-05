La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha criticado este sábado durante la jornada de reflexión que no se haya hablado sobre vivienda, educación o Sanidad pública por parte de sus rivales políticos a lo largo de la campaña electoral del 28M. Además, para desincentivar la idea del voto útil a otras formaciones, asegura que su fuerza tendrá «buenos resultados» en los comicios municipales y autonómicos de este domingo.

«Ha sido una campaña en la que, por desgracia, no se ha hablado nada de vivienda, educación, sanidad pública o atención a la dependencia y nos preocupa», ha expuesto en declaraciones a los medios este sábado desde el Parque Tierno Galván de Madrid donde ha participado en una carrera junto a militantes y simpatizantes de Podemos y al candidato a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor.

Belarra ha tratado de influir en la ciudadanía en la jornada de reflexión. Les ha pedido pensar «no en lo que han dicho los partidos, sino en lo que han hecho en estos cuatro años de Gobierno y también en los partidos que no han gobernado y en qué hicieron cuando gobernaron». A continuación, la secretaria general de los morados ha recalcado que Podemos se ha dado «mucha prisa» en llegar donde está y que «lo mejor está por venir». «Creo que con eso los ciudadanos de este país irán a votar en las mejores condiciones, sabiendo muy bien lo que hacen, porque la ciudadanía de este país es mayor de edad», ha expuesto.

Por su parte, el candidato de la coalición Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha aprovechado la mañana de esta jornada de reflexión electoral para salir a correr con la idea de «refrescar la mente» porque asegura que «lo ha hecho bien» esta campaña y «ahora se trata de disfrutar».

«Hoy ha salido un muy buen día para practicar deporte y para refrescar la mente, que nada mejor que hacer ejercicio físico, como método, como medicina para curar de las ansiedades y de los nervios. Así que vamos a hacer un poquito de ejercicio que yo he hecho en falta porque este último mes no he podido hacer nada de ejercicio y hoy creo que es un buen día para hacerlo», ha agregado.

El exatleta ha subrayado que los nervios hay que saber gestionarlos, «como siempre». «En las competiciones el día previo siempre era el día que más nervios tenías y luego hay que saber gestionarlos. Yo creo que está todo hecho, lo hemos hecho bien y ahora se trata de disfrutar, de hacer ejercicio, de saber correr; y, bueno, los nervios, si uno quiere tenerlos, los tiene. Yo no los tengo porque sé que va a ir todo muy bien», ha trasladado.

Campaña

Belarra, a pesar de que ya ha terminado la campaña, no se ha cortado al defender que Sotomayor «es el candidato que está en mejor forma física de la ciudad de Madrid». «Creo que en eso no hay ninguna duda, sobre eso no hay que reflexionar», ha exclamado.

La ministra se ha animado a salir a correr para asegurar que en Podemos «se les da bien correr». «Nos hemos dado mucha prisa en estos años en llegar a donde estamos y ahora lo mejor está por venir. Ahora queremos coger un respiro. De hecho, ya sabéis que Roberto es mucho más deportista que yo, evidentemente, pero a mí también me gusta mucho hacer deporte. Ahora hay que oxigenar un poco la mente y afrontar la recta final de este año preelectoral», ha finalizado.