Abascal dice que Sánchez no debería ser candidato: «Es el líder de la manada» de la ley del ‘sí es sí’

Santiago Abascal ha rechazado la demonización de Vox como un partido «que va en contra de los intereses de las mujeres» y se pregunta por qué Pedro Sánchez, «el líder de la manada de ministras que aprobó la ley del sólo sí es sí», se puede presentar a la Presidencia del Gobierno con ese precedente. El líder de Vox quiere saber si Sánchez «se va a responsabilizar cuando una de estas personas peligrosas reincida».

Preguntado sobre la vitola de ser un partido que va «contra los derechos de las mujeres», el candidato de Vox asegura que «hemos condenado la violencia contra la mujer y somos los más contundentes, pedimos un endurecimiento de las penas. Defendemos a las mujeres en el deporte para que no puedan competir en desventaja» con hombres que dicen ser mujeres. «No queremos –añade Abascal– que una mujer se sienta incómoda en un baño» porque entre una persona que se siente de una u otra manera.

En ese momento de la entrevista ha salido a colación el caso del que fuera nº 1 de Vox a la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, que fue condenado por violencia machista contra su mujer. «Es una persona que cometió un error, agredió verbalmente a su mujer, cumplió su condena y pidió perdón».

«Fue él mismo el que se apartó en un acto de generosidad para no complicar la negociación» en Valencia, dice Abascal, que recuerda cómo en el caso de Jesús Eguiguren no se aplicó el mismo rasero ya que «fue condenado por pegar paraguazos a su mujer».

«El concepto de violencia de género es ideológico, criminaliza al varón», concluye Abascal, que cita los datos del Ministerio del Interior para justificar el fracaso de la ley de violencia de género porque «el número de mujeres asesinadas desde que llegó Pedro Sánchez, no se ha reducido. La ley revierte la presunción de inocencia del hombre y perjudicado a muchos varones».

Sobre la demonización de Vox en el tema de la violencia machista, Santiago Abascal ha sacado a colación el caso de la ley del sólo sí es sí. «Quiero saber cómo es posible que el líder de la manada de ministras, después de la excarcelación de violadores y la reducción de penas, se pueda presentar a la Presidencia», ha dicho Abascal en referencia a Pedro Sánchez y las ministras de Podemos Irene Montero y Ione Belarra. «¿Quién va a ser el responsable de lo que le pase a las mujeres españolas cuando personas peligrosas como éstas vuelvan a cometer delitos?», se pregunta el líder de Vox que ve «insuficiente» que Sánchez haya pedido perdón por la ley «que ha dejado a 200 violadores en la calle».

Pactos con el PP

Abascal no ha querido confirmar la exigencia de la entrada de Vox en el posible Gobierno de coalición que se podría conformar tras el 23J junto al PP. «Hay algunos –en referencia a Feijóo– que están vendiendo la piel del oso antes de matarlo. Recuerdo que todavía no hemos echado a Sánchez».

Santiago Abascal ha asegurado este martes que «Feijóo anda despistado si piensa que puede gobernar con 150 diputados» y ha dicho que lo que ofrece el PP en Murcia para llegar a un acuerdo de investidura es un «trágala».

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno se ha referido a la primera reunión entre su partido y el PP de Murcia, que ha finalizado sin acuerdo. «Las negociaciones están complicadas» porque el Partido Popular quiere «hacer como que no existe el 18% de los murcianos que nos apoyaron». Asegura Abascal que no están dispuestos a un «trágala, quieren que miremos a otro lado y eso no va a suceder».

El líder de Vox argumenta sobre la entrada de sus representantes en el Gobierno de López Miras que «en la anterior legislatura llegamos a un acuerdo de programa sin entrar en el Ejecutivo», y al final los populares «incumplieron el acuerdo y se apoyó en dos tránsfugas de Vox». Ahora, asegura Abascal, «el PP quiere repetir ese escenario con la diferencia de que hemos crecido en Murcia, pasando de 4 a 9 escaños»,

Abascal ha recordado en la entrevista concedida a Telecinco que lo que «Vox interpretó perfectamente los resultados del 28M» y que el objetivo del partido es llegar a acuerdos en función de su representación en cada comunidad. Ha puesto de manifiesto la resolución de los pactos en la Comunidad Valenciana y Baleares «para provocar un cambio, un giro en las políticas de educación, vivienda, fiscalidad…».

Sobre la tensión que provocó el partido en Extremadura, llevando el pacto hasta el extremo, Abascal ha reconocido que pensaba que al final habría nuevas elecciones. «Guardiola se pensaba que Vox se iba a abstener tras la demonización» que se llevó a cabo durante el tiempo que duró la negociación. Santiago Abascal asegura que no son unos «chantajistas en los pactos. Tendimos la mano sin líneas rojas para construir una alternativa en función de nuestra representación».

Inmigración ilegal

Abascal se queja de que a Vox se le llama partido «xenófobo» cuando, explica, «nuestros actos están llenos de personas extranjeras, tienen nuestro mismo planteamiento contra la inmigración ilegal y masiva» y recuerda el «desprecio» que siente por aquellos que hacen contratos ilegales o directamente no lo hace. Igual que las ONGs y las mafias que «traen a los inmigrantes a nuestro país condenándoles a la delincuencia y a la inadaptación. Se habla de traer inmigración por la natalidad, pero mejor harían las instituciones en apoyar a las familias».

Ilegalización de Bildu

«¿Creen los españoles que una fuerza heredera del terrorismo debe ser legal en España?», se pregunta Santiago Abascal. El propio líder de Vox responde: «Debe ser ilegal» y promete que «en función de la fuerza que nos den los españoles, pondremos esta cuestión sobre la mesa» en una hipotética negociación con el PP.