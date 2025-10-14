Ábalos solicita al Supremo un abogado de oficio para que le acompañe a declarar este miércoles

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha solicitado este martes al Tribunal Supremo (TS) la designación de un abogado de oficio para que le asista en su próxima declaración como imputado en el ‘caso Koldo’, prevista para este miércoles 15 de octubre. Esta decisión se produce después de que Ábalos anunciara la renuncia a su anterior abogado, José Aníbal Álvarez, alegando «diferencias irreconducibles» que hicieron inviable mantener la relación profesional.

«Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana», ha anunciado en la red social X.

Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en… — José Luis Ábalos (@abalosmeco) October 14, 2025

Ábalos comunicó que las discrepancias con su abogado no han sido un hecho puntual, sino que se convirtieron en una constante, provocando un «deterioro irreversible» de la confianza, que es la base de cualquier relación entre un investigado y su defensa legal. Según explicó, estas diferencias surgieron tras «distintos episodios de desacuerdo».

La renuncia a contar con abogado responde a una estrategia del ex ministro tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio. Los agentes detectaron que el PSOE le entregó sobres con dinero en efectivo y que parte de esas cantidades carecen de justificación documental.

También se intentará que Koldo García no acuda a declarar, ya que fueron citados a la vez. El que fuera asesor de José Luis Ábalos está citado el próximo jueves 16.