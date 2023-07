El mitin más surrealista de Zapatero: «El universo es infinito, muy probablemente»

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado boquiabiertos a los asistentes al acto que ha protagonizado este lunes en Pamplona junto a María Chivite. Zapatero, en plan existencialista y con altas dosis de surrealismo, ha comenzado a divagar sobre el la Tierra, el Universo y nuestra especie: «El universo es infinito, muy probablemente. Somos el único sitio del universo, de todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar», ha señalado.

El ex presidente socialista ha reunido a un grupo reducido de militantes y simpatizantes en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, junto a la presidente del Gobierno foral en funciones y secretaria del PSN y al cabeza de lista al Congreso el 23J, Santos Cerdán.

La parte más llamativa de toda su intervención se ha producido cuando ha querido afear a la «derecha derechizada» que nieguen el cambio climático. Es en ese momento cuando Zapatero se ha puesto a divagar sobre lo divino y lo humano.

«El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito», comenzaba Zapatero. A continuación comenzó a defender las bondades de vivir en la Tierra. «Pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a un especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del Universo, que no podemos imaginar ni las distancias», señalaba y apunta que «somos el único sitio del universo, del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar».

«Estamos poniendo en riesgo la Tierra»

José Luis Rodríguez Zapatero continúa su intervención ante la cúpula del PSN diciendo que «en el universo, un planeta que no se ve si uno se va a un poco de distancia. Ese planeta que es asombroso, ese planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene, con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha traído las mejores mentes de la Historia de la humanidad para entenderlo. Ese planeta, ese planeta lo estamos poniendo en riesgo». Y explica que «lo estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora, siendo poco conscientes de que cada uno de nosotros no somos algo infinitesimal, sino lo siguiente». Para poner un ejemplo, el ex presidente explica que «si cogemos todas las playas de la Tierra, lo que es el planeta Tierra en el universo, es sólo un grano de arena», concluyó Zapatero.

Después, el ex presidente socialista y relaciones públicas de la dictadura venezolana, asegura que «ahí estamos nosotros, fanfarrones. Sin mirar a la Tierra, el único sitio en el todo donde se puede leer un libro y se puede amar», repite su primera argumentación. Después de todo este discurso existencialista se ve a dónde quiere llegar ZP: «Y ahora llega esa derecha derechizada que dice que esto del cambio climático… Allá ellos».

Feijóo, el líder más a la derecha del PP

El ex presidente Zapatero ha indicado que Feijóo «es el líder más a la derecha que ha tenido el PP desde los siete magníficos de Alianza Popular» y ha criticado que «el PP se ha derechizado». «Cuando veo que han estado en la campaña de las municipales arrojando el terrorismo, ETA, que llegaron a decir que ETA está viva, una ofensa a la historia, a los demócratas, que logramos la derrota del terrorismo y de ETA, bajo mi Gobierno, a cambio de nada», ha sostenido.