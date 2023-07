Génova sobre el debate «plano» de TVE sin Feijóo ni los socios de Sánchez: «El PP ha salido ganando»

Visto lo visto, en Génova consideran un acierto que el candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, no estuviera presente este miércoles en el debate a tres organizado por RTVE, que declinó invitar a los socios de Pedro Sánchez, esto es, los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu, como pedían los populares al haber formado parte dichas fuerzas de la gobernabilidad del país. Sánchez

«Hemos visto un debate tan plano que hasta el moderador les ha tenido que rogar que interactuasen», señalan fuentes del PP sobre la actuación de Sánchez, la vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, la comunista Yolanda Díaz, y el líder de Vox, Santiago Abascal. En comparación con el cara a cara del pasado 10 de julio entre Feijóo y Sánchez en Atresmedia, del cual salió ganador el jefe de la oposición, las mismas fuentes subrayan que el candidato del PSOE ha estado este miércoles en la cadena pública «más cómodo con Abascal que con Feijóo, que ha demostrado que es el único capaz de hacer frente a las mentiras del sanchismo». Como se vio en el duelo en Atresmedia.

Para los populares, en esta cita televisiva a sólo tres días del 23J no hubo «ni contraste de propuestas ni de modelos», siendo algo «inédito», apuntan. «Ninguno de los tres candidatos pretende ganar las elecciones. Y lo que quieren los tres es impedir un gobierno fuerte del PP», subrayan desde Génova.

Así, con dosis de ironía, la candidatura de Feijóo sostiene que «el debate habrá servido para convencer a muchos indecisos de que ninguno de los tres candidatos merece su confianza». Por ello, las fuentes del PP destacan que «Feijóo es la única alternativa posible». «El PP ha salido ganando», sentencian.

«Si algo ha quedado claro en este debate es que el PP es el único que sale a ganar las elecciones, el único que tiene un proyecto y el único que quiere superar la división, el bloqueo y el enfrentamiento que defienden unos y otros», remachan tales fuentes

«Traicionados»

Por su parte, el vicesecretario de Organización Territorial del PP y cabeza de lista por La Coruña al Congreso, Miguel Tellado, enfatizó este miércoles antes del debate que hay «cerca de un millón de votantes socialistas, se sienten traicionados por Sánchez y ven a Feijóo como una alternativa en la que poder confiar».

El colaborador del ex presidente de la Xunta de Galicia lanzó además un aviso a Sánchez: «El ego de una persona no puede bloquear un país». «Sería inexplicable que el que pierde unas elecciones, no deje gobernar al que gana», declaró.