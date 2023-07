Feijóo prepara su cerco a Sánchez en el debate: «España no quiere más sumisión a ERC y Bildu»

El líder del PP y candidato a la Moncloa el 23J, Alberto Núñez Feijóo, pedirá a los ciudadanos en el ‘cara a cara’ con Pedro Sánchez del lunes que retiren su confianza al jefe socialista del Gobierno «no sólo por los errores cometidos en los últimos cinco años, sino también por los que sin duda cometería durante los próximos cuatro», señalan fuentes de Génova. «No hay ninguna posibilidad aritmética de que Sánchez sea presidente sin necesitar el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos, y eso ya sabemos que implica sumisión y concesiones que España no quiere asumir», señalan las mismas fuentes de la dirección del PP.

No más sumisión a separatistas, proetarras y populistas. Esta será una de las principales líneas argumentales de Feijóo en el debate que organiza Atresmedia para la noche del 10 de julio. Así, el líder del PP pedirá a los españoles que «dejen de votar a Sánchez no sólo por lo que ha hecho hasta ahora, sino por lo que haría hasta septiembre de 2027», recalcan las fuentes citadas.

Feijóo dedicará a preparar el debate la tarde de este sábado y del domingo, así como la jornada del lunes, y para ello ha solicitado numerosa documentación a sus colaboradores a fin de «poder explicar su modelo de país ante el candidato socialista y, sobre todo, ante los españoles». De hecho, durante los últimos días ha ido repasando abundante documentación en los trayectos que ha realizado entre sus diferentes actos de campaña. Lo ha hecho en solitario, pero en contacto permanente con las personas de su equipo que le suministran informes y con las que analiza la estrategia.

Una actitud muy distinta a la de Pedro Sánchez que se ha encerrado cuatro días a preparar el debate, renunciando a celebrar actos este primer fin de semana de campaña. Una decisión con la que además ha evitado exponerse a abucheos en la calle. El pasado jueves incluso se fotografió con sus ministros en el Palacio de la Moncloa intercambiando papeles y opiniones sobre el ‘cara a cara’.

Preparar el debate en los huecos de la campaña y los viajes tiene una gran ventaja: recoger de primera mano lo que nos cuenta la gente. En todos estos apuntes está representada la mayoría.#EsElMomento #23J pic.twitter.com/A6yHPgVEj2 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 8, 2023

En cambio, Feijóo ha decidido no suspender su agenda -hoy ha sido recibido con aplausos y vítores de «¡Presidente, presidente!» en un pueblo de Zamora- porque «cree que, a diferencia de su rival, él sí puede pasear por la calle sin percibir el rechazo de los ciudadanos y él sí puede llenar actos gracias al cariño de su partido», destacan las fuentes del PP. Este domingo está previsto que Feijóo comparta escenario con el ex presidente Mariano Rajoy y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la plaza de toros de Pontevedra en un mitin para el que se esperan 12.000 personas.

El lunes por la mañana, Feijóo sí dará sus últimos retoques al argumentario en su despacho de la sede nacional del Partido Popular, desde donde se desplazará al plató en el que tendrá lugar el ‘cara a cara’. Allí estará acompañado por su directora de gabinete y número cinco de la lista por Madrid, Marta Varela, que será la encargada de entrar a plató durante la pausa publicitaria. También estarán en la sala habilitada para su equipo el vicesecretario de Política Institucional y cabeza de cartel por Valencia al Congreso, Esteban González Pons, la coordinadora de Proyección e Imagen y número 10 en la lista por Madrid, Mar Sánchez; el director de Coordinación parlamentaria, Álvaro Pérez López, y el responsable de Contenidos del PP, Marcos Gómez.

«Gran oportunidad»

Las fuentes del PP trasladan que «el presidente está tranquilo y es optimista, consciente de que la del lunes es una gran oportunidad de dirigirse no sólo a Pedro Sánchez, sino también al conjunto de la ciudadanía». «El PSOE deber gestionar las expectativas generadas en un debate en el que por primera vez en 27 años el líder de la oposición llega con mayor respaldo demoscópico que el presidente del Gobierno», advierten los populares.

En el transcurso del debate, Feijóo también explicará a los telespectadores que «la única opción de un Gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la opción que representa el PP». No obstante, apuntan las fuentes de Génova no sólo pedirá la confianza apelando a la «decepción de los ciudadanos con Sánchez», sino que detallará sus propuestas para convencer al electorado de cara al 23J de que «su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos». «El candidato popular será en el debate la voz de aquellos que están cansados del sanchismo tanto en la derecha (Vox) como en el centro (PP y Cs) y en la izquierda (PSOE)», enfatizan las mismas fuentes.

Así las cosas, desde Génova denuncian que Ferraz y Moncloa llevan meses intentando desacreditar al presidente del PP «con insultos, cuestionando su solvencia y su idoneidad para el cargo». Y ponen como ejemplo descalificaciones del tipo «le queda grande España» o «es un ignorante», además de cuestionar su capacidad para «hacer política lejos de la España periférica». Feijóo gobernó en Galicia con mayorías absolutas.