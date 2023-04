Cómo saber si me ha tocado ser miembro de una mesa electoral

El próximo domingo 28 de mayo se celebran elecciones en 12 comunidades y en las dos ciudades autónomas, por lo que gran parte de España tendrá sus colegios electorales abiertos durante todo el día, para que tengamos oportunidad de ir a votar en cualquier momento. En dichos colegios se dispondrán las mesas con las urnas para el voto y todas ellas estarán formadas por varios miembros que son elegidos de entre los ciudadanos, algo que puede que nos pille por sorpresa; así que si te estás preguntando si existe algún modo de saber si te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, te contamos todos los detalles a continuación.

Cómo saber si me ha tocado estar en una mesa electoral

Los miembros de las mesas electorales en todas las elecciones, ya sean municipales o autonómicas, como las del próximo 28 de mayo, o generales, son elegidos siempre por sorteo. De este modo, los ayuntamientos sortearán los nombres de los más 535.000 españoles a los que les va a tocar estar en las mesas electorales de las elecciones del próximo mes. Sorteos qu que se harán entre el 28 de abril y el 2 de mayo.

Una vez celebrado el sorteo y durante los tres días posteriores a este, los presidentes de mesa, así como los vocales y suplentes recibirán en su buzón la notificación de que han sido elegidos como miembros de la mesa electoral. Una carta que suele ser por correo certificado y que nos entrega en mano el cartero, aunque también es posible que nos la entregue un agente de la Policía. En el caso de que se produzcan dos intentos de entregar la notificación y que no hayan localizado al destinatario, se deja un aviso en el buzón para que acuda a Correos a recogerla.

En la carta que se entrega aparece la información sobre el puesto que se ha de ocupar en la mesa electoral y si es o no suplente. Además, se incluye un manual de instrucciones sobre las funciones a cometer.

Entonces no nos quedará otra que esperar a que nos llegue esa carta que como mucho tardar podría llegar antes de que finalice la próxima semana o a comienzos de la siguiente. Sin embargo, existe también la posibilidad de consultar por si acaso el resultado del sorteo se publica en la web del ayuntamiento correspondiente, algo que hacen cada vez más localidades. Para tener acceso a es información sólo se debe estar empadronado en la localidad de consulta e introducir el DNI.

¿Cómo se realiza el sorteo para las mesa electorales?

Las mesas electorales se componen de 3 miembros, una presidencia y dos vocalías, y, cada uno tiene además, dos suplentes.

El sorteo que hace el ayuntamiento es público entre las personas censadas en una sección electoral y que se corresponde con la división a la que se refiere una circunscripción de un mínimo de 500 y un máximo de 2.000 electores.

Qué ocurre si me llaman pero no me presento

Acudir a la mesa electoral en caso de haber sido asignado por sorteo es algo obligatorio de modo que si no se acude y no se presenta causa justificada, estaremos cometiendo un delito penado entre tres meses y un año de cárcel.

Existen sin embargo, causas justificadas en el ámbito personal, familiar o laboral y en el caso de acogernos a alguna de ellas debemos notificarlo a la Junta Electoral un mínimo de 72 horas antes de las elecciones.