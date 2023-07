Abascal: «Vox va derogar todas las leyes que se inspiren en la ideología de género»

El momento del debate en TVE en que Santiago Abascal decidió destrozar la pinza de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez fue en el bloque dedicado a la ideología de género. Y lo hizo mencionando una noticia publicada por OKDIARIO en la que se daba cuenta del caso de un violador y asesino al que Interior ha prometido ser trasladado a una cárcel de mujeres si desarrolla «fenotipo femenino». En esta entrevista con OKDIARIO, Abascal es categórico: «Vox va a derogar todas las leyes que se inspiren en la ideología de género»

P.- Efectivamente, fue uno de los momentos en los que se vio a Yolanda Díaz más nerviosa, donde usted le dijo: «Aquí se ha quedado en tablas».

R.- Eso fue muy generoso por mi parte, porque evidentemente la situación era arrolladora, porque no lo contestaron. Eran incapaces de decir que una mujer es una persona de sexo femenino. Este Gobierno ha borrado a las mujeres con la Ley Trans. Las ha desprotegido con la ley del sólo sí es sí y a crear una Ley de Violencia de Género para protegerlas, que lo único que hace es criminalizar a los hombres y no reduce esa violencia. Este Gobierno es un peligro para las mujeres y yo creo que eso quedó claro. De hecho, lo más significativo del debate para mí fue comprobar cómo los que han metido el relato sobre la mujer en el centro de la campaña electoral huían del debate. De repente, hubo un momento que no querían hablar de ello y empezaron «que en la vivienda, la educación, la sanidad» y fui yo el que tuve que decir «oiga, que a nosotros no nos da ningún miedo, que nosotros no somos como otros partidos que rehúyen estas batallas». Nosotros estamos aquí para defender nuestras posiciones y comprobamos que quien salió huyendo, incapaz de debatir sobre esta cuestión, fue el Gobierno en pleno.

P.- Ése fue el momento en el que usted mencionó una noticia de OKDIARIO: el caso del violador y asesino sanguinario que violó a su prima y la mató a martillazos, que ahora en la cárcel se hace llamar Lorena y que quiere ser trasladado a una cárcel de mujeres. ¿Qué va a hacer Vox al respecto si hay cambio el 23J?

R.- Vox lo que va a hacer es derogar todas las leyes que se inspiren en la ideología de género: la ley de violencia de género que no protege a las mujeres, la ley trans que borra a las mujeres y la ley del sólo sí es sí que las pone en verdadero peligro. Nosotros vamos a derogar todas esas leyes y, desde luego, no vamos a permitir que un psicópata, un violador, un criminal sexual peligrosísimo, ponga en peligro a más mujeres ni excarcelarlos antes de tiempo, como hacen ellos, ni llevándolos a una cárcel de mujeres. Es increíble, por otro lado, porque están incumpliendo su propia ley. Ellos le han metido en un módulo de la cárcel masculina a la espera de que tenga un aspecto más femenino. No entiendo por qué. En realidad con la autodeterminación de género, si él se autopercibe mujer, si ese hombre se autopercibe de género femenino, no tiene que demostrar nada más, podría pasar a la prisión.

P.- Hay que recordar que una primera ministra en Escocia [Nicola Sturgeon] dimitió, por el caso de un violador que fue trasladado a una cárcel de mujeres y, por supuesto, siguió violando.

R.- Pero aquí la han puesto en un módulo temporal, no para que evolucione sino porque hay elecciones. No se atreven a trasladarlo antes de las elecciones.