La Talentour de KPMG llega a Cataluña para captar el mejor talento universitario

KPMG ha celebrado este semana La Talentour en dos puntos estratégicos de Cataluña: el Port Vell de Barcelona y la Plaça del Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès. La iniciativa, que forma parte de una gira nacional, ha reunido a cientos de estudiantes con el objetivo de acercarles la cultura de la firma y mostrar cómo están evolucionando las profesiones en un mercado laboral marcado por la digitalización, la innovación y la regulación.

La propuesta busca ofrecer una mirada directa a los cambios que vive el mercado laboral, así como al papel que desempeñarán los jóvenes en ámbitos como la gestión de empresas, el asesoramiento jurídico o las disciplinas STEM.

Durante estas jornadas, los asistentes participaron en actividades que les permitieron conocer de primera mano cómo trabaja la firma de servicios profesionales y las oportunidades de desarrollo que ofrece. La unidad móvil de KPMG, convertida en un entorno inmersivo, ofreció experiencias que recreaban situaciones reales del día a día en la compañía.

La propuesta despertó un notable interés entre el alumnado catalán. Rita Gibert, estudiante de ADE, aseguraba que “La Talentour me ha parecido una experiencia gratificante para conocer la firma, sobre todo por la participación de gente joven con la que te sientes más identificada. Además, el encuentro es interactivo y te muestra mediante actividades distintos aspectos de la empresa. Durante el desarrollo de estas actividades los participantes te cuentan su experiencia del día a día en la oficina con sus compañeros y clientes y eso se agradece para tener más claro como enfocaremos nuestro futuro profesional”.

Natalia Parramona, estudiante de tercero de Administración de Empresas, comentaba tras su paso por La Talentour que “ha sido una experiencia muy enriquecedora, he aprendido mucho sobre cómo funciona por dentro la empresa y sectores en los que trabaja KPMG que yo no sabía”. Víctor Lesouquet, estudiante de segundo de Matemáticas comentaba que “me ha gustado conocer la cultura de KPMG; quería entender cómo es la empresa y cómo trabaja”.

Renata Dedini, Head of Talent de KPMG en España, ha asegurado que “Cataluña es una referencia de innovación y conocimiento. Estar aquí nos permite conectar con perfiles que combinan creatividad y rigor, cualidades esenciales para afrontar los retos que están transformando nuestra profesión. Queremos que los jóvenes vean en KPMG un lugar donde crecer y liderar el cambio”.

La acción coincide con un periodo de fuerte dinamismo para la firma: solo entre septiembre y octubre de 2025, 850 nuevos profesionales se han incorporado a KPMG en España, de los que el 70% son recién titulados. Un dato que refuerza su apuesta por el desarrollo del talento emergente y la construcción de equipos más diversos.

Tras su paso por Barcelona y Sant Cugat del Vallès, La Talentour continuará en Granada (24 y 25 de noviembre) y Sevilla (26 y 27 de noviembre), consolidando su objetivo de tender puentes entre universidad y empresa.