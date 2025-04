El batacazo en las Bolsas impulsado por las medidas proteccionistas de Trump no frena: Europa ha amanecido a un ‘lunes negro’ mientras el pánico global desatado por Donald Trump continúa ha sumergir a los mercados financieros. El Viejo Continente se prepara para ventas generalizadas no vistas en años en Wall Street en unas horas, con los futuros apuntando a pérdidas sobre el 10% en apenas dos días. Así, Europa sigue el paso de los mercados en Asia Pacifico, que vivieron una de sus peores jornadas en la historia reciente.

El relieve del fin de semana tampoco ha apaciguado a los inversores, que digieren una tormenta de factores de riesgo. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, lanzó alertas inflacionarias el pasado viernes, palabras que no lograron apaciguar a los mercados. Esto, en conjunto con alertas de de China y Canadá, ha dado más fuelle.

El Dax, el índice de referencia de la Bolsa de Fráncfort, ha liderado las caídas en el Viejo Continente este lunes, abriendo con caídas del 10% en las primeras operaciones. Ahora, estas ventas generalizadas se han moderado hasta el 6,48%, y lastran sobre todo al sector de defensa alemán. Estas compañías han protagonizado los mercados europeos en las últimas semanas, debido al rearme europeo, y la apuesta en gasto del canciller electo, Friedrich Merz.

El líder armamentístico, Rheinmetall, se ha desinflado en más de un 27% en las primeras horas, y ahora se desploma en torno al 10,31%. Thyssenkrupp también pierde un 11%. La firma de defensa Hensoldt se desploma en torno al 10%, y se deja un 15% en dos sesiones. Rheinmetall, antes de sufrir el castigo en Bolsa, llegó a acumular una revalorización vertiginosa del 138% en apenas los primeros tres meses del año.

Este escenario se repite en cada rincón del continente europeo: pantallas sumergidas en una oleada de rojo. Hasta las acciones más seguras y rentables, como la multinacional francesa, Nestlé, no se salvan. En París, el CAC 40, que agrupa las mayores empresas, se deja un 6%. En el parqué de Madrid, el Ibex imita las mismas caídas, y se desploma a la par en un 6%. En Londres, el FTSE 100, el índice de la Bolsa de Londres, pierde, pero a menor medida y cae un 4%. El Eurostoxx 600, por su parte, se deja un 7%.

Asia, en vilo

En Hong Kong, el índice Hang Seng, hasta ahora la más rentable a nivel mundial, ha llegado a retroceder un 13% en apenas un día. En Japón, flanco clave del sector automotriz global, y entre las más afectadas por los aranceles del 25% al automóvil, ha entrado oficialmente este lunes en un mercado bajista. El Nikkei, uno de los índices de referencia de la Bolsa de Tokio, puso fin a su época alcista con caídas del 8%. El Topix, otro índice clave en Japón, se dejó un 8%.