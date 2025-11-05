Realia ha obtenido un resultado neto atribuible de 61,54 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 17,4% respecto al mismo periodo de 2024, según se desprende de su cuenta de resultados.

Además, se refleja en los resultados de la compañía la fusión inversa aprobada el 23 de junio de 2025, por la que Realia Business absorbió a su matriz FCyC, sociedad que aglutina el negocio inmobiliario del grupo FCC. En concreto, la operación, con efectos desde el 1 de enero de 2025, implica la transmisión en bloque del patrimonio de FCyC, pasando Realia a asumir sus bienes, derechos y obligaciones.

Asimismo, Realia ha preparado estados financieros proforma a 30 de septiembre de 2024 para facilitar la comparación entre ejercicios.

Mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Realia fue de 95,62 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, cifra un 9,2% inferior a la registrada en los tres primeros trimestres del año pasado, al incluir las provisiones asociadas al activo circulante por importe de 4,56 millones de euros.

La deuda financiera de Realia

El grupo situó su deuda financiera neta en 778,99 millones de euros a 30 de septiembre, frente a los 856,52 millones del mismo periodo de 2024, lo que supone una reducción del 9,1%.

Durante julio de 2025, la firma canceló deuda con entidades financieras por 200 millones de euros y suscribió un contrato de crédito con su matriz Inmocemento por un límite de 170 millones. A cierre de septiembre, la compañía tenía dispuestos 130 millones de dicho préstamo.

La absorción del negocio de FCC

La junta de accionistas de Realia aprobó este verano la absorción del negocio inmobiliario de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y reeligió a las hermanas Alcocer Koplowitz como consejeras dominicales, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el 90% de las acciones de Realia están en manos de Carlos Slim, principal propietario también de FCC, por lo que la mayor parte de los derechos de voto los tiene él a través de su sociedad Control Empresarial de Capitales.

La fusión por absorción inversa de FCyC, que agrupa todos los activos inmobiliarios del grupo, implicaba la disolución y extinción de esta firma, transmitiendo todo su patrimonio a Realia, con el objetivo de dotar a la compañía de una mejor visibilidad y reconocimiento de su marca.