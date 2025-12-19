Unete (Unión Nacional Élite Taxi) fingió tener el doble de asociados para intentar formar parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera que da acceso a las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, según la resolución a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Esta organización ha sido la instigadora de las últimas huelgas del taxi, teniendo un especial impacto en Barcelona en los últimos meses.

En concreto, la asociación presentó una serie de afiliados al Ministerio para intentar demostrar que es representativo. Sin embargo, en estos casos, el departamento realiza encuestas llamando a algunos de los asociados presentados para comprobar si realmente pertenecen a dicho sindicato.

En la primera fase de esta encuesta, el Ministerio encontró un porcentaje de error del 4,41%. Es decir, del total de los afiliados presentados, un 4,41% declararon no pertenecer a la asociación. En esta misma fase, el resto de organizaciones aspirantes, Antaxi y Fedetaxi, tuvieron un margen de error del 0,01% y del 0,39%, respectivamente.

En la segunda fase, el número de asociados que declararon no pertenecer a Unete ascendió al 22,22%, casi el doble que el resto de sindicatos de taxistas. Por último, en la tercera fase, el porcentaje de error se disparó hasta el 51,34%, donde más de la mitad de los encuestados declararon no pertenecer al instigador de las huelgas.

Los asociados del taxi

Por ello, el Ministerio de Transportes ha determinado que, con más de la mitad de los supuestos afiliados negando que pertenecen a Unete, no puede incluir a esta organización en el comité, por lo que sólo pertenecerán Antaxi y Fedetaxi.

El departamento establece un margen de error del 30% para no «excluir de la composición del comité nacional». Es decir, toda aquella organización que no pueda demostrar que más del 30% de sus afiliados son realmente miembros, queda descartada.

Dado que el margen de error es tan grande, Unete se juega una sanción por posible falseamiento de datos. Siguiendo la Resolución de 10 de marzo de 2025, de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, en estos casos, «el falseamiento de la documentación o de los datos será sancionado con arreglo a la legislación vigente».

Únete es una coalición de agrupaciones de taxistas que, según ellos mismos, parte de cinco asociaciones fundadoras: Élite Taxi Barcelona, Élite Taxi Sevilla, Élite Taxi Granada, Élite Taxi Ibiza y Asociación Gremial del Taxi de Tenerife. Su líder es conocido como Tito Álvarez.

Fuentes del sector indican a OKDIARIO que, en un inicio, Élite Taxi entró en el comité del Ministerio de Transportes gracias a Antaxi, pues se incorporó dentro de esta coalición. Sin embargo, más tarde, surgieron problemas y disputas internas que provocaron una escisión y su independencia: «Estuvieron muy poco tiempo».

Ahora, «han vuelto a intentar entrar por derecho, porque ya transformaron toda la documentación de su sociedad». Es decir, han formalizado todo lo necesario para intentar regresar a ese comité que tiene acceso al ministro Puente. No obstante, el número de afiliados presentados no ha podido ser comprobado, con gran margen de error, por el Gobierno.

Así, Unete se ha quedado fuera del comité, por lo que no podrá participar en las negociaciones con el Ejecutivo ni representar al sector a nivel institucional, pese a ser uno de los grandes agitadores del taxi a través de la convocatoria de huelgas.