El Barça evita una huelga de los taxistas por su acuerdo con Uber antes del partido contra Olympiacos

Los taxistas de Barcelona se han rebelado contra el Barcelona por su acuerdo con Uber. El club presentará el patrocinio este miércoles y eso ha provocado el enfado de los taxis de la ciudad. Élite Taxi ha convocado una huelga para este martes con la intención de colapsar el Barça-Olympiacos de la fase liga de la Champions League en Montjuic.

Las protestas están convocadas entre las 17:00 horas y las 22:00 de este martes para colapsar la ciudad antes del inicio del partido. A los taxistas no les ha gustado nada el acuerdo con Uber, compañía con la que tienen una guerra el sector del taxi desde hace tiempo por competencia desleal. El Barça planea hacer oficial el acuerdo este miércoles, pero antes Élite Taxi ha decidido convocar una protesta como muestra de su enfado.

El portavoz de esta asociación, Tito Álvarez, expresó sus quejas por la firma de este contrato: «El Barça no puede firmar un contrato, por muy millonario que sea, que va en contra de sus socios, de un ciudadano y de un aficionado y de un aficionado y una credibilidad». Este patrocinio reportará varios millones de euros al club azulgrana, aunque no ha gustado a algunos de sus socios.

Tito dijo estar muy «dolido» con esta decisión: «Soy culé de nacimiento y me ha dolido mucho esta decisión, pero no sólo a mí, ha tocado el corazón de miles de familias de taxistas», explicó en RAC1. Desde el club catalán se han movilizado para intentar frenar esta protesta y se han reunido con los responsables de Élite Taxi para intentar calmar las aguas: «Les pediremos que suspendan el acto de presentación de mañana y que se lo repiensen. Si esto ocurre, entonces lo levantaremos la movilización».

Desconvocan la huelga

La asociación Élite Taxi ha desconvocado las movilizaciones que había convocado esta tarde en Barcelona en protesta por el acuerdo entre el FC Barcelona y la empresa de transporte Uber.

El portavoz de la asociación, Tito Álvarez, ha señalado a EFE que en una reunión con directivos del club esta mañana se ha acordado que el nuevo Spotify Camp Nou contará con una parrilla para taxis «como en el aeropuerto» de El Prat. El FC Barcelona también se ha comprometido a revisar los términos del contrato con Uber, que prevé presentar en público mañana miércoles, según el portavoz de la asociación.

«La pelota está en su tejado», ha dicho Álvarez, que ha asegurado que han decidido desconvocar el paro «por amor al Barça y por amor a esta ciudad». Los taxistas preveían movilizarse esta tarde en las inmediaciones del Camp Nou y el Estadio Olímpico, coincidiendo con la celebración del partido de Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Olympiacos.