Barcelona-Olympiacos: a evitar una tragedia griega

El Barcelona vuelve a la Champions League ante uno de los rivales asequibles de su calendario, un Olympiacos que solamente sumó uno de seis en las dos primeras jornadas, un elemento perfecto para recuperar el compás de una competición en la que quiere volver a brillar pero en la que se cruzó contra el campeón para sumar la primera derrota de la liguilla. La derrota ante el PSG escoció en Can Barça y ese malestar solamente la tapan las victorias.

Pese al triunfo de este pasado fin de semana ante el Girona, no están las cosas bien en el Barça. Las dos derrotas consecutivas antes del parón, ante Sevilla y PSG, generaron un precedente inusual para los de Hansi Flick, un duro golpe que desestabilizó y planteó dudas con el equipo. Las lesiones y cómo se carga la enfermería tampoco ayuda.

Un gol de Araujo sobre la bocina salvó al Barça ante el Girona de otro tropezón y de una dinámica que hubiera encendido todas las alarmas antes de esta tercera jornada de Champions League. El Barcelona salvó un match ball con varias bajas de peso y un banquillo plagado de canteranos y tendrá otro este martes en Montjuic, ante el Olympiacos, desde las 18:45 horas.

Ni Robert Lewandowski, ni Ferran Torres, ni Raphinha llegan para este partido. Los dos últimos eran duda pero finalmente no estarán disponibles para Hansi Flick como éste mismo confirmó este lunes previo al partido. El alemán tendrá que volver a hacer encaje de bolillos en el frente de ataque, donde solo tiene aptos a Rashford y Lamine Yamal, ya que también están en la enfermería Dani Olmo y Gavi, así como los porteros Joan García o Ter Stegen.

Toni Fernández fue titular ante el Girona como referente de ataque, dejando a Rashford y Lamine en los extremos, aunque se prevé que Flick aborde otras alternativas en este partido, como podría ser la titularidad de Roony Bardghji como extremo dejando al ex del Manchester United como referente. Flick también probó a Alejandro Balde como extremo.

El Olympiacos de Mendilibar

José Luis Mendilibar lleva desde febrero de 2024 en el Olympiacos, donde el año pasado fue campeón y donde este año tiene al equipo como segundo clasificado, por detrás del PAOK y empatado a puntos con el AEK Atenas. En la jornada de debut de Champions empató ante el Pafos, 0-0, y en la pasada perdió por 2-0 ante el Arsenal pese a un partido solvente de los griegos.

“Tienen un buen ataque, generaron muchas ocasiones contra el Arsenal. Buenos jugadores y una idea muy clara de cómo jugar”, aseguró Hansi Flick este lunes sobre los helenos, consciente de las posibilidades de una plantilla con recursos pero sin grandes nombres para el aficionado promedio, más allá de nombres de la Liga como Rúben Vezo, Dani García o Gelson Martins, ex de Valencia, Athletic o Atlético de Madrid, entre otros.

Este curso, en lo que va de temporada, los máximos goleadores del Olympiacos y nombres a tener en cuenta son el marroquí Ayoub El Kaabi, con cinco goles, o el iraní Mehdi Taremi y el portugués Chiquinho, con cuatro cada uno.