La cuarta reválida de Mendilibar contra el Barcelona tras caer por la mínima con tres equipos diferentes

José Luis Mendilibar vuelve a verse las caras con el Barcelona este martes a partir de las 18:45 horas en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. El técnico vasco se ha medido al equipo azulgrana hasta en 27 ocasiones con seis equipos diferentes. Ahora, con el Olympiacos, será el séptimo equipo distinto y la primera vez en competición europea con el Barça.

De las 27 veces que Mendilibar se vio las caras con el Barcelona, solamente en una consiguió ganarle. Fue con Osasuna en la jornada 23 en la temporada 11/12. 3-2 ganaron los rojillos. En otras tres veces logró sacarle un empate. La última como técnico del Eibar en la 20/21 y en el Camp Nou. Un 1-1 histórico.

Lo curioso de todo esto, es que las tres últimas veces que Mendilibar se midió al Barcelona lo hizo con tres equipos diferentes. Y en las tres dio la cara perdiendo por la mínima (1-0). La última fue en la jornada 8 de la 23/24 con el Sevilla en Montjuic. Un gol de Ramos en propia puerta en el 76 impidió que los hispalenses sacaron un valioso punto después de cuajar un gran partido.

La penúltima fue como entrenador del Alavés en la 21/22. Los vitorianos perdieron en Mendizorroza 1-0 con un tardío gol de Frenkie De Jong en el 87. También mereció rascar algo. Y la antepenúltima, una campaña antes con el Eibar en Ipurúa. También perdió 0-1 con un tanto de Griezmann en el 80. Otra vez al límite. Esa misma temporada, en la primera vuelta, sacó un empate en el Camp Nou.

Unos resultados que coinciden con uno de los mejores momentos de Mendilibar como entrenador. Y es que su salto al Olympiacos ha sido tremendo, cayendo de pie en el equipo griego, ganando la Conference League y metiendo al equipo a jugar la mejor competición europea. También se ha medido al Barcelona con Valladolid y Levante. La primera vez fue en la 07/08 con un Valladolid 1-1 Barcelona.

Barça y Olympiacos se enfrentarán por tercera vez en su historia, después de hacerlo en octubre de 2017. Uno de esos encuentros se dio en la tercera jornada de la antigua fase de grupos, con un 3-1 favorable a los azulgranas. Más allá de la victoria, aquel partido supuso el gol número 100 de Leo Messi en competiciones europeas, tras un golazo de falta en la segunda parte. El otro precedente tuvo lugar dos semanas después en el Estadio Geórgios Karaiskakis. El partido pasó sin pena ni gloria con un empate a cero.