Minor Hotels ha anunciado la próxima apertura de un nuevo establecimiento de su marca de lujo Tivoli Hotels & Resorts en Italia, concretamente en la región de Puglia, marcando un hito en la expansión europea de la cadena. Tras una exhaustiva renovación, el Tivoli Palazzo Risorgimento Lecce tiene prevista su inauguración para abril de 2026, posicionándose como un referente del alojamiento premium en Lecce, conocida como la Florencia del Sur.

El nuevo hotel se ubicará en el corazón histórico de la ciudad, entre la Piazza Sant’Oronzo y la Piazzetta Santa Chiara. El establecimiento de 45 habitaciones contará con un restaurante en la planta baja y un exclusivo lounge bar en la azotea, En el segmento de bienestar, el hotel dispondrá de un área completa que incluye piscina, salas de tratamiento, baño turco y un gimnasio.

El hotel cuenta fácil acceso a iconos como el Anfiteatro Romano y la Basílica de Santa Croce. Además, las playas de la costa se encuentran a tan solo 20 minutos en coche, y la conectividad está asegurada por el Aeropuerto de Brindisi (35 minutos) y la red ferroviaria de alta velocidad.

Tivoli Hotels & Resorts continúa su expansión global. La marca ha reforzado recientemente su presencia en Europa con aperturas en España, Países Bajos e Italia, sumándose a su portfolio en Portugal, Brasil, Catar y China. Este año, Tivoli también consolidó su posición en Portugal con las inauguraciones de Tivoli Kopke Porto Gaia y Tivoli Estela Golf & Lodges.

La OPA sobre Minor Hotels

MHG Continental Holding, sociedad en la que participa indirectamente Minor International, ha elevado a 6,51 euros el precio de las acciones de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de Minor Hotels Europe & Americas (MHEA, antigua NH Hotel Group) para excluirla de cotización, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A causa de ello, las acciones del antes conocido como NH Hotel Group, que abrieron la sesión bursátil con una subida del 5,45%, hasta los 6,38 euros por título.

El holding estableció el precio de la OPA en 6,37 euros por acción, a partir de un informe de valoración realizado por EY. Dicho informe se presentó en la junta de accionistas de MHEA del pasado 20 de enero, donde se determinó un rango de precios de entre 5,88 y 6,97 euros por acción. No obstante, el informe ahora se ha actualizado y el precio ha subido a un rango de entre 6,04 y 7,08 euros por título, por lo que el precio medio es de 6,51 euros.

La OPA, anunciada el pasado mes diciembre y admitida a tramite en febrero, está dirigida al 4,135% del capital de MHEA, el restante de la compañía que aún no está en manos de Minor. Este porcentaje equivale a 18.018.097 títulos, por lo que el desembolso será de 117.298.996 millones de euros aproximadamente.