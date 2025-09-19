El Instituto Nacional de Estadística (INE) del Gobierno de Pedro Sánchez ha revisado dos veces el crecimiento económico del 2023, primero, en 2024, para aumentarlo en dos décimas y, ahora, para regresar al porcentaje inicial. El Ejecutivo socialista se colgó una medalla el año pasado tras anunciar que, supuestamente, el Producto Interior Bruto (PIB) había crecido más de lo esperado. Sin embargo, la entidad ha dado marcha atrás y ha reconocido que la estimación inicial era la correcta.

En concreto, el INE de Sánchez revisó en 2024 al alza el PIB de 2023 desde el 2,5% hasta el 2,7%. Una noticia que fue enarbolada por el Gobierno y por la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño. La estimación se mantuvo en ese lugar a lo largo de todo el año pasado.

No obstante, un año después, Estadística ha vuelto a revisar a la baja esa misma variable, situándola en la posición inicial cuándo ese año está ya fuera del foco. A su vez, ha incrementado el incremento del PIB de 2024, aunque dejando la duda de si lo va a volver a rebajar el año que viene.

Revisiones del INE de Sánchez

El organismo ha introducido estas correcciones para el periodo 2022-2024 dentro de la revisión ordinaria de las cuentas nacionales. Con estos ajustes, la estimación del PIB anual a precios corrientes para 2024 se sitúa en 1.594.330 millones de euros, lo que supone un 0,2% más respecto al cálculo inicial realizado por Estadística.

En esta revisión, el INE ha afinado los datos de 2022, 2023 y 2024, con un mayor nivel de detalle para los resultados definitivos de 2022 que para los provisionales de 2023 o los de avance de 2024. Es decir, aún puede llevar a cabo más cambios sobre los porcentajes de incremento, pues sólo se cierra el del 2022.

El proceso se lleva a cabo en coordinación con el Banco de España, cuyo gobernador (José Luis Escrivá) es ex ministro del Gobierno de Sánchez y estaba en su cargo en el año 2023.

La colaboración entre ambas entidades se lleva a cabo en lo relativo a las cuentas financieras y las estadísticas de Balanza de Pagos y posición de inversión internacional, y con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para las Cuentas de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con la revisión efectuada por el INE, el PIB registró en 2024 un crecimiento del 3,5%, tres décimas más que el publicado el pasado mes de marzo. Con todo, este dato tiene carácter de avance y está lejos de ser definitivo.

Por su parte, el INE ha rebajado el crecimiento del PIB en 2023 desde el 2,7% publicado en septiembre del año pasado hasta el 2,5%. En este caso, la revisión pasa de carácter de avance a carácter provisional.

Aunque la inversión para 2023 se revisa dos décimas al alza, las existencias y la adquisición de objetos valiosos sufren un recorte significativo, con una caída del 67,6% frente al 37% calculado previamente, hasta los 9.812 millones.

Este ajuste a la baja se explica principalmente por la evolución de las existencias, cuya tasa pasó de un descenso estimado del 42,4% a uno del 75,9%. Por el contrario, la inversión mejora con una variación del 8,7%, frente al 5,3% previsto anteriormente, mientras que el gasto en consumo final se reduce ligeramente, del 2,7% al 2,5%.

El crecimiento nominal anual del PIB en 2023 fue del 8,9%, ligeramente por debajo del 9,1% anterior, con un deflactor implícito que se mantiene en el 6,2%. En consecuencia, el PIB a precios corrientes alcanzó los 1.497.761 millones de euros, es decir, 563 millones menos que el año previo.