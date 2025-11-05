El Gobierno francés ordena la suspensión de Shein tras la polémica de las muñecas sexuales

El gigante del comercio electrónico chino, Shein, sigue bajo la lupa de Francia. El Elíseo ha iniciado la tramitación de la suspensión de la compañía de fast-fashion china, Shein, este miércoles, unos días después de que se lanzase una investigación sobre la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil. En concreto, la Fiscalía de París ordenó abrir una investigación a la plataforma china este martes y ha clausurado la página online este miércoles. La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF, por sus siglas en francés), denunció las muñecas el pasado sábado ante la Justicia francesa y se lanzó la investigación el pasado lunes.

El orden de la suspensión temporal ha sido anunciado este miércoles por el primer ministro de Francia, Sebastién Lecornu, que paralizará la página web hasta que la marca «demuestre a las autoridades que el contenido cumple con la ley». Los ministros publicarán un primer informe de progreso en las próximas 48 horas», han asegurado, en el informe emitido por el Ministerio de Economía francés este miércoles.

Por otro lado, la decisión de Francia llega el día del estreno de la primer tienda física de Shein en París. El primer sucursal de la compañía china llegaba al gran almacén Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) en le Marais. Desde que estalló el escándalo, la Gendarmería Nacional se ha instalado en frente de los escaparates de las tiendas para evitar choques entre manifestantes. Frédéric Merlin, el jefe de la Société des grands magasins (SGM), el dueño de BHV, la marca cuenta con más de 25 millones de clientes en Francia, según ha asegurado al periódico Le Monde. No obstante, la creciente presencia de estas plataformas de moda rápida como Shein o Temu en el país ha despertado el descontento dentro del país, cuyo Senado dio luz verde a la apodada Ley Anti Shein.