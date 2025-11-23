Iryo ha asegurado en un comunicado la prestación esencial del servicio durante los días de la huelga convocada por los sindicatos (25, 26 y 27 de noviembre y 5, 6, 7 y 8 de diciembre) tras la fijación de unos servicios mínimos del 73% y la activación de planes contingencia para minimizar cualquier impacto.

Iryo ha anunciado que trabaja en la reubicación de los viajeros afectados por la huelga, que recibirán su alternativa de viaje a partir del lunes 24 a las 06.00 horas. Asimismo, lamenta la convocatoria de la huelga y afirma que se sigue trabajando para alcanzar un convenio colectivo justo, equilibrado y sostenible, que proteja los intereses de la plantilla y garantice la viabilidad futura de la compañía.

La compañía ferroviaria explica que ha presentado cuatro propuestas económicas que incluyen mejoras significativas en salario base y la retribución variable, nuevos pluses, una reducción de jornadas y la introducción de nuevas clasificaciones profesionales. Además, detalla que han propuesto un convenio con una vigencia inicial de un año, de carácter transitorio, que permita contar con una visión más precisa de la evolución del mercado y de la compañía.

«Ese periodo permitirá dar paso a una negociación de otro convenio de más alcance y mayor duración», subraya la compañía. La empresa mantiene su total disponibilidad para reanudar cuanto antes la mesa de negociación y dar respuesta conjunta a los retos presentes y futuros