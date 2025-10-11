Los grandes fondos de inversión han empezado a desprenderse de sus inversiones entre las principales mineras del mundo. Entre ellos, fondos como Millenium se han posicionado en contra de los grandes jugadores de la extracción en los últimos años.

La valoración del oro, el metal dorado considerado el salvavidas de las turbulencias económicas está por las nubes: alcanzó apenas 4.000 dólares por onza esta semana. La plata ha seguido la estela del metal amarillo tras una revalorización superior al 75%. El cobre, considerado el termómetro para medir Todos estos metales preciosos e industriales se han convertido en el

«Es muy difícil iniciar un nuevo proyecto minero», ha explicado a este periódico Marion Balestier, gestora de carteras de metales precios y básicos para el gestor francés, Ofi Invest Asset Management. «Existen problemas operativos y de permisos, por lo que a las empresas mineras les resulta muy difícil iniciar nuevas operaciones». Por ello, la gestora ha optado por orientar su estrategia en torno a la cotización de las materias primas, en lugar de anclarlo al desempeño de las mineras.

En los últimos años, la Bolsa de Toronto, considerada el epicentro bursátil para las mineras con cerca del 40% de las referentes del mundo de la extracción, ha ido perdiendo el grueso de sus cotizaciones. En 2022, la cifra de mineras oscilaba cerca de los 1.000 compañías. Desde este junio, las sociedades mineras que cotizan en el parqué canadiense casi han caído en picado hasta las 903 compañías, según los últimos datos del Toronto Stock Exchange Group (TSX, por sus siglas en inglés). En 2019, esa cifra superaba los 1.000 integrantes. Barrick Mining, una minera canadiense líder en la producción de oro, exploró mudar su sede a Nueva York.

Según la consultora EY, el principal riesgo que incurren las mineras es la capital y la liquidez. El segundo mayor temor, son las preocupaciones en torno a su cumplimiento con los criterios ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), la geopolítica, la escasez de recursos y las dificultades que afrontan con obtener licencias y permisos. «Las mineras siguen enfrentándose a un mayor escrutinio por parte de los inversores sobre cómo se distribuyen las inversiones, con un fuerte enfoque en la disciplina de capital y la rentabilidad», ha remarcado Paul Mitchell.