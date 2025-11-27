La estafa del billete ya está en España: te deja tu cuenta a 0 si metes la tarjeta en el cajero

Máxima precaución por la nueva estafa del billete que ha llegado a España. Las autoridades han avisado de los posibles peligros de timos a la hora de sacar dinero en un cajero automático y también han dado una serie de consejos para evitar que los delincuentes acaben llegando a tu cuenta corriente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estafa del billete y otras prácticas que realizan los hackers malos para timar a los ciudadanos.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad alertó recientemente sobre el aumento de las estafas en España, que están a la orden del día a través de diferentes métodos y diferentes canales. Hoy en día, a todos los ciudadanos nos llegan amenazas a través del teléfono con mensajes y llamadas fraudulentas, vía correo ordinario o incluso mientras realizamos una operación bancaria en el cajero automático. Por ello hay que extremar la precaución a la hora de realizar una retirada de dinero, escanear un QR cuando vas a un restaurante o pinchar un enlace de una presunta institución del Estado o supermercado.

El INCIBE publicó el pasado mes de marzo un balance de ciberseguridad en 2024 en el que confirmó haber gestionado 97.000 incidentes, lo que supone un incremento del 16,6% con respecto a 2023. «De estos, el 67,6% (65.808 incidentes) afectaron a la ciudadanía y el 32,4% (31.540 incidentes) a empresas, incluyendo pymes, micropymes y autónomos», informó en su día este órgano dependiente del Gobierno, que también citó las estafas más habituales en España en 2024, que fueron las siguientes:

42.136 casos de malware, incluyendo virus y otros softwares maliciosos que afectan dispositivos.

38.000 incidentes de fraude online, de los que 21.571 casos fueron de phishing.

7.470 intrusiones e intentos de acceso no autorizados.

2.122 incidentes de tiendas online fraudulentas, afectando a consumidores engañados por plataformas falsas.

La nueva estafa del billete en España

La nueva estafa que ha llegado a España tiene como escenario los cajeros automáticos de los bancos y se denomina la estafa del billete. Esta práctica maliciosa consiste en colocar un billete en la ranura de este dispositivo o hasta en el suelo para provocar el despiste de la víctima y ahí intentar acceder a sus datos personales. Esto está dentro de una práctica habitual que se denomina skimming.

Y es que el skimming es una de las estafas que también están a la orden del día en nuestro país. Esta práctica consiste en espiar a las personas que acceden a los cajeros automáticos de los bancos para así poder acceder a sus datos personales con los que vaciar la cuenta corriente en cuestión de segundos. Para ello, los hackers malos utilizan los llamados skimmers, que son los dispositivos para acceder a estos datos, tales como pequeñas cámaras que se instalan en los cajeros, teclados dobles para así acceder al PIN o incluso ranuras falsas para leer las tarjetas de crédito.

Por ello las autoridades advierten que hay que tener máxima precaución a la hora de retirar dinero de un cajero automático. Primero hay que fijarse bien en que estos no hayan sido manipulados recientemente y también intentar tapar el teclado a la hora de introducir el código PIN. También es altamente recomendable que, cuando creas haber sido víctima de una estafa a través de estos canales, suspendas o bloquees las tarjetas y también lo pongas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.