El nigeriano de 49 años experto en estafas, Ikechukwu Ndubuisi, es la mano que está detrás de los falsos soldados estadounidenses que han roto el corazón y las cuentas bancarias de cientos de mujeres de todo el mundo, también de España. Este universitario nigeriano es el mayor ‘estafador del amor’ del mundo y se le acusa liderar una banda de estafas que ha amasado una fortuna de más de 8 millones de dólares con sus engaños amorosos por internet.

El universitario y estafador nigeriano estaba en busca y captura hasta que hace una horas la Policía Federal Argentina le echó el guante en el aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires) cuando realizaba los trámites migratorios para entrar en el país. El estafador había aterrizado en un avión de la línea Ethiopian Airlines procedente de Brasil.

La suya ha sido la primera captura de un prófugo internacional con una notificación plateada de Interpol dirigida a los líderes de las bandas internacionales del crimen organizado. Ndubuisi lideraba una banda de ciber estafas que operaba desde hace siete años por todo el mundo.

Se hacían pasar por soldados americanos

Ndubuisi, está acusado de liderar una organización criminal que funcionaba desde el 2018 de forma piramidal ofreciendo comisiones de las estafas a sus colaboradores.

Las víctimas eran elegidas en redes sociales y se contactaban con ellas con perfiles falsos de personas inexistentes creadas para la comisión de las estafas. Usaban datos y fotografías correspondientes a otras personas, en muchas ocasiones oficiales estadounidenses, y se hacían pasar por ellos.

Tras trabar relación con las víctimas, los falsos soldados les pedían ayuda económica para solventar algún problema mientras estaban destinados en el extranjero. A veces, se trataba de cantidades de dinero elevadas para desbloquear aduanas o herencias, y siempre ofreciendo una ganancia (una parte de la herencia) a las víctimas.

Brandon, el falso soldado de Yemen

En otras ocasiones, el falso novio militar necesitaba dinero para viajar hasta el país de origen de su amada para visitarla. Entre estas ‘estafas del amor’ brillaba especialmente el soldado Brandon, favorito de muchas de las víctimas.

Ndubuisi , según el diario La Nación, era quien estaba detrás de una estafa donde la víctima pensó que se había enamorado del soldado Brandon mientras estaba en una misión en Yemen.

Una vez que la víctima se enamoraba del falso militar, su interlocutor le pidió que le cuidara unos objetos de valor que guardaba en Irán pero necesitaba sacarlos y dejarlos bajo el cuidado de alguien de confianza.

Enseguida, el falso novio militar empezó a enviarle correos a la víctima en los que pedía transferencias en dólares para pagar los impuetos de aduana. El trámite siempre se complicaba y cada vez le pedía más dinero.

Finalmente, la mujer se quedó sin dinero y pidió un préstamo de 2.550 dólares a pagar en 60 cuotas. «Con el paso del tiempo y ante la falta de resolución de la situación, la víctima entendió que había sido engañada, por lo que dejó de efectuar envíos de dinero para supuestos pagos», aclara el instructor judicial.