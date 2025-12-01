Dragados, filial del grupo ACS, ha resultado adjudicatario de la Fase 2 del contrato con Associated British Ports (ABP) para la construcción de la nueva terminal Ro-Ro (IERRT, por sus siglas en inglés), en Lincolnshire, Reino Unido, según ha anunciado la empresa en un comunicado. El Puerto de Immingham es el más grande del país en volumen de carga, ya que maneja aproximadamente 37 millones de toneladas anuales.

Este proyecto se enmarca en el objetivo del Gobierno británico de reforzar la posición del país como potencia líder en el comercio de carga Ro-Ro, un sector clave para su economía.

Los buques Ro-Ro están diseñados para facilitar el embarque y el desembarque de grandes cargas comerciales, así como de automóviles, camiones, remolques y maquinaria rodante, que pueden descargarse directamente en el puerto.

Además, las nuevas instalaciones permitirán ofrecer servicios a pasajeros, en función de las necesidades operativas del tráfico Ro-Ro. El contrato de la fase 2, adjudicado por ABP, comprende la construcción, puesta en marcha y entrega de las infraestructuras marítimas y terrestres necesarias, una vez finalizado satisfactoriamente el diseño de detalle en la fase anterior.

El nuevo proyecto de Dragados

El nuevo proyecto de Dragados incluye una estructura de acceso mediante pilotes metálicos de 1.200 mm y 25 mm de espesor, que soportan un cabecero de hormigón armado compuesto por 12 vanos y una longitud total de 252 metros. El tablero se ejecutará con vigas y prelosas prefabricadas, sobre las cuales se instalará un tablero continuo de hormigón armado.

Desde el último cabecero de la estructura de acceso se instalará un puente metálico de 75 m de vano que enlazará con una pontona interior, unida, a su vez, a una pontona exterior mediante otro puente metálico de 12 m de vano.

Estas pontonas estarán conectadas a pantalanes de atraque de 258 metros de longitud, formados por duques de alba independientes y por pasarelas metálicas de 35 m de vano.

Esta disposición permitirá el atraque de buques de la naviera Stena Line, con 212 metros de eslora y 27 metros de manga, equivalentes a dos estadios de Wembley colocados en línea, y una altura similar a la de un edificio de 14 plantas sobre el nivel del mar.

El contrato también abarca la construcción de un puente de carretera que conecta dos amplias zonas de aparcamiento para camiones y vehículos, un área de acopio de contenedores, nuevos edificios para las aduanas del Reino Unido y para las operaciones de la terminal, así como infraestructuras viarias que incluyen nuevas intersecciones.

«Estamos encantados de marcar este último hito en el proyecto Immingham Eastern Ro-Ro Terminal (IERRT), que mejorará las áreas de almacenamiento e instalaciones del Puerto de Immingham para beneficio de nuestros clientes de Roll-on/Roll-off», señaló un portavoz de Associated British Ports (ABP).

«Esperamos trabajar con nuestros socios para hacer realidad esta visión y garantizar que el puerto continúe desempeñando un papel central en el apoyo a la economía de Immingham», declaró. Dragados colaborará estrechamente con ABP para garantizar una ejecución eficiente de las nuevas instalaciones de Immingham.