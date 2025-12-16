La deuda privada como ‘Plan A’: El sector residencial se blinda ante la falta de crédito bancario.

La financiación inmobiliaria en España está experimentando una transformación estructural. Históricamente dependiente de la banca tradicional, el promotor se encuentra hoy en un entorno de crédito restrictivo, donde los requisitos de Loan to Value (LTV) se han endurecido y los plazos de aprobación son incompatibles con la urgencia del mercado.

Esta coyuntura no ha paralizado la construcción, sino que ha acelerado la madurez de la financiación alternativa, impulsándola como el socio estratégico principal para garantizar la liquidez en la fase de construcción y adquisición de suelo. Lo que antes era un «plan B», hoy se consolida como el nuevo «Plan A» para los proyectos residenciales de 2026.

La restricción del crédito y la urgencia de la licencia de obra

Pese a que algunos analistas señalaban una reapertura gradual del grifo bancario, la realidad que experimenta el promotor mediano y grande es diferente. La banca opera bajo modelos de riesgo estandarizados que penalizan la agilidad.

En el mercado inmobiliario, el tiempo es el factor más caro. Contar con una licencia de obra aprobada y no poder iniciar la construcción por la demora en la financiación bancaria supone un coste de oportunidad en el Return on Equity (ROE) inasumible.

Aquí es donde PrestaPro ha logrado posicionarse como un underwriter ágil y flexible, capaz de estructurar la deuda a medida en tiempo récord, cubriendo la necesidad de financiación del Préstamo promotor donde la banca no llega o llega tarde.

La ambición del 40% de cuota: El nuevo rol de la deuda

La visión de futuro para la financiación alternativa es ambiciosa: alcanzar el 40% de la cuota de mercado inmobiliario en España para 2030.

Este crecimiento se basa en la capacidad de las firmas especializadas en deuda privada de ofrecer soluciones de alto ticket (hasta 50M€) y acompañar al promotor en fases críticas, desde la compra de suelos finalistas hasta la financiación puente.

Nuestra experiencia, probada en proyectos emblemáticos como la financiación de 16 millones de euros en promociones en la Costa del Sol (incluyendo «The Privilege» y «Golden Hills»), valida este modelo. No solo aportamos capital, sino un expertise que minimiza el riesgo de ejecución del proyecto.

El futuro del Préstamo Promotor: Soluciones híbridas y flexibles

El éxito del Préstamo promotor privado radica en su enfoque: la viabilidad del proyecto inmobiliario frente a la rigidez de las garantías. Mientras la banca se centra en el activo, la financiación alternativa se centra en el flujo de caja y el timing de la construcción.

De cara a 2026, la financiación será híbrida. Los promotores buscarán la banca para una parte de la operación, pero dependerán de la deuda privada para la rapidez y flexibilidad esenciales para arrancar proyectos y garantizar la liquidez. Esta es la nueva estructura financiera que PrestaPro está liderando en el mercado residencial.