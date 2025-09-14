Desde que probé el pincel iluminador de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en las ojeras

Ahora que hemos vuelto a la rutina del trabajo, es fácil que te levantes más de una mañana con aspecto cansado o con ojeras. Es algo que le pasa a prácticamente todo el mundo cuando se trata de volver a los madrugones y al estrés del trabajo diario. Pero por suerte Mercadona tiene algo que sin duda, marcará un antes y un después en tu mirada. El pincel iluminador de Mercadona que es de los mejores en calidad-precio y que además va a provocar algo que a mi ya me pasa, te van a preguntar qué te has hecho en las ojeras.

El pincel iluminador de Mercadona es un corrector fluido pensado para dar luz al rostro y, sobre todo, para disimular esas ojeras que tanto nos molestan en el espejo. Pero lo curioso es que no hace falta ser experta en maquillaje para notar el cambio. Un par de toques en la zona correcta y la piel se ve más despierta, más fresca, como si hubieras dormido ocho horas de un tirón aunque en realidad no sea así. Y es que este pincel iluminador de Deliplus se ha ganado un hueco en muchos neceseres por esa capacidad de dar buena cara al instante sin complicaciones. Además, no hablamos de un producto de lujo inaccesible. Al contrario, Mercadona lo vende a un precio muy asequible y con dos tonos diferentes, pensados para adaptarse tanto a pieles claras como a medias o doradas. Eso lo convierte en una opción práctica, versátil y perfecta para quienes buscan un aliado rápido contra el cansancio diario, ya sea para ir al trabajo, una reunión inesperada o simplemente para salir a tomar algo sin que las ojeras sean protagonistas.

El pincel iluminador de Mercadona que es perfecto para ojeras

Este pincel iluminador no es un simple corrector. Su fórmula fluida ha sido testada dermatológica y oftalmológicamente, lo que lo hace seguro incluso para la zona delicada del contorno de ojos. Aporta cobertura ligera y, al mismo tiempo, un toque de luz que transforma el aspecto de la piel. Yo que lo he probado, te puede decir que no sólo disimula el color oscuro de las ojeras, también suaviza las arrugas finas y las sombras que aparecen en determinadas zonas del rostro, como las aletas de la nariz o las comisuras de los labios. Es ese tipo de cosmético que, sin que nadie sepa exactamente qué has hecho, consigue que te veas mucho más descansada.

Dos tonos para cada tipo de piel

Mercadona lo comercializa en dos versiones: el Nº01, con un matiz rosado, ideal para pieles claras y de subtono frío; y el Nº02, más beige, pensado para pieles medias y doradas. Esta variedad hace que se pueda elegir el más adecuado según las necesidades de cada persona. El truco está en aplicarlo en puntos estratégicos: debajo de los ojos, sobre el arco de la ceja, en el centro de la frente o en la zona del surco nasogeniano. Con esas pequeñas pinceladas, el rostro gana luminosidad y parece más uniforme. Y lo mejor es que no se nota recargado, mantiene ese efecto segunda piel que tanto nos gusta.

Cómo se aplica para un acabado natural

La ventaja de este pincel es que resulta muy sencillo de utilizar. Basta con girar la parte inferior hasta que salga una pequeña cantidad de producto en la punta y aplicarlo directamente sobre la piel. Luego, se difumina suavemente con el dedo o con una esponjita de maquillaje. El resultado es fresco y nada pesado, por lo que puede usarse a diario. Además, cabe en cualquier bolso y permite retocar el maquillaje en cualquier momento del día, algo muy útil cuando empiezan a notarse los signos de cansancio. Es ese pequeño recurso que agradeces tener a mano cuando sales del trabajo y quieres dar un toque rápido antes de una cena.

Precio y disponibilidad en Mercadona

Otro de sus puntos fuertes es el precio: sólo cuesta 5 euros la unidad, lo que lo convierte en un producto accesible para cualquiera que quiera mejorar su rutina de maquillaje sin gastar demasiado. Se encuentra en la sección de perfumería de los supermercados Mercadona y suele estar disponible ya que forma parte de la línea Deliplus Color. De todos modos, es posible que ahora que todos volvemos a tener ojeras, es posible que se agote así que si lo ves, mejor que no lo dejes escapar.

Quienes lo han probado coinciden en que es uno de esos productos salvavidas, que siempre viene bien tener. Da un aire descansado, hace que la piel se vea más uniforme y ayuda a resaltar los rasgos con un aspecto muy natural. No extraña, por tanto, que tras aplicarlo, la gente te pregunte cómo has logrado que las ojeras desaparezcan y que tengas la zona tan iluminada. Y la respuesta no es un tratamiento caro ni un truco complicado, sino simplemente un pincel iluminador al alcance de todos.