Cobra por error el sueldo de 34 compañeros y se niega a devolverlo: la Justicia ahora dicta sentencia

Un trabajador ruso está en el foco de la noticia después de haber recibido por error el sueldo de sus 34 compañeros de trabajo… y se ha negado a devolverlo. La Justicia en primera instancia ha fallado a favor de la empresa y el empleado ha apelado al Tribunal Supremo porque considera que tiene «derecho» a quedárselo, ya que considera que todo se debe a un error del empleador. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la noticia que ha traspasado fronteras y se ha hecho viral en todo el mundo.

La historia ha tenido lugar en Rusia y su protagonista es Vladimir Rychagov, un trabajador de una fábrica localizada en la ciudad de Khanty-Mansiysk. Este empleado ha saltado a la fama después de recibir por error el sueldo de sus 34 compañeros de empresa y tomar una decisión que le puede traer algún problema judicial: quedárselo y además aprovechar estas cantidades para comprar una casa y un coche nuevo. De momento, la Justicia ha fallado a favor de la empresa, mientras el empleado ha acudido al Tribunal Supremo.

El sueldo total que Vladimir Rychagov recibió por error fue de un total de 7.112.254 rublos, unos 75.000 euros, que correspondía a la nómina de 34 trabajadores que fueron directamente a su cuenta. Así que, además de cobrar los 46.954 rublos (cerca de 500 euros) correspondientes a su nómina, este trabajador recibió una «megabonificación» que, al contrario de no devolverla, utilizó para tapar los típicos agujeros: comprarse una casa y un coche nuevo.

Cobrar por error el sueldo de sus compañeros… y no lo devuelve

Vladimir Rychagov, que tiene un canal de Telegram en el que ha subido alguna fotografía, también ha hablado en algunos medios rusos en los que ha dejado claro que sigue en sus trece y que no devolverá las cantidades correspondientes, ya que se debe a un error técnico de la empresa. «Se nos abonaron los salarios de diciembre y nos prometieron una generosa paga extra por la alta calidad y la entrega puntual del trabajo de obra», ha dicho, a la vez que ha dejado claro que tiene «derecho» a quedarse con el sueldo de sus 34 compañeros.

«Descubrí que si se trataba de un error técnico, dependía de mí devolverlo. Pero si era un error de facturación, debía hacerlo. Resultó ser un error técnico, así que decidí quedarme con el dinero», explicó este trabajador en el Canal 5 de Rusia.

Ante esta situación, la empresa decidió acudir a la Justicia, que en primera instancia le ha dado la razón, obligando a este trabajador a devolver los siete millones de rublos que recibió por error. Aunque en un primer lugar, los tribunales decidieron no congelar las cuentas por este empleado porque no había pruebas suficientes, finalmente los tribunales fallaron a favor de la empresa, lo que ha hecho a Rychagov acudir al Tribunal Supremo de Rusia.

Este trabajador ha presentado ahora un recurso al Alto Tribunal ruso alegando que el pago figuraba como un «salario» y fue emitido en nombre de la empresa. De momento, el Tribunal Supremo ha dicho que revisará el caso. Por su parte, desde la empresa afirman que todo se debe a una «transferencia errónea» y que todo se resolverá «por la vía legal».