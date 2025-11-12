¿Es que entre los 7.000 trabajadores de RTVE no hay un chófer y un escolta?

Las labores de escolta del presidente de RTVE, José Pablo López, le costarán a los españoles 197.820 euros al año, un 3,5% más que el contrato previo del año anterior y el servicio lo seguirán practicando un total de dos personas. Técnicamente, se trata de un servicio por medio de «escolta y conductor-escolta» con dedicación previsible de 12 horas diarias, de lunes a viernes: «El total de horas del servicio es 6.000 horas para el periodo de un año», aunque se detalla que «la cantidad de horas dependerá de las concretas necesidades que pudieran producirse».

Al pago incluido en el contrato se sumarán los desembolsos de las «dietas por desplazamientos» que «serán abonados por el adjudicatario a sus empleados», mientras que «los gastos de alojamiento y transporte serán abonados por RTVE».

Que el presidente de RTVE tenga conductor y escolta entra dentro de lo razonable, pero lo que se sale de toda lógica es el coste de su seguridad. Casi 200.000 euros al año es una cantidad desorbitada, más aún cuando no sería difícil encontrar dentro del ente público personas que pudieran realizar idéntica labor. Sorprende que en una empresa pública masificada como es RTVE -con casi siete mil trabajadores- la Dirección de Compras de la Corporación de Radio y Televisión Española tenga que licitar un contrato para la contratación de un servicio de protección con escoltas privados para la Corporación de RTVE.

Es un gasto suntuario, innecesario y superfluo más propio de un sultán que del presidente de una corporación pública que, además, es deficitaria. Porque si entre los 7.000 trabajadores de plantilla no hay dos en disposición de prestar los servicios demandados es que algo falla de forma estrepitosa. O que la gestión de los recursos se basa en el ya pagará el Estado, dilapidando a manos llenas un dinero que es de todos los españoles. A José Pablo López, el mandado de Pedro Sánchez, le ha tocado la lotería, pero el premio lo pagamos entre todos.