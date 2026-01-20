El grupo Cimic, filial australiana de ACS, se ha aliado con Sojitz Corporation para establecer una propiedad conjunta del 50% sobre la compañía UGL Transport, según ha anunciado la empresa a través de un comunicado. La mercantil define esta operación como «exitosa» y «estratégica».

En concreto, tras las aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de las condiciones habituales, Sojitz Corporation ha adquirido una participación del 50% en UGL Transport, estableciendo así la estructura de propiedad conjunta.

La transacción valora el 100% de UGL Transport en aproximadamente 800 millones de dólares australianos (alrededor de 458 millones de euros), y Cimic obtendrá unos ingresos en efectivo de aproximadamente 500 millones de dólares australianos (sobre 286 millones de euros).

UGL Transport, una división de la empresa Cimic UGL, es una plataforma líder de servicios integrados de transporte que opera en Australia y Nueva Zelanda. Con ingresos estimados de 1.100 millones de dólares australianos (630 millones de euros) para 2025, UGL Transport está bien posicionada para un crecimiento continuo.

Alianza de Cimic

Esta alianza marca un hito importante en la estrategia de Cimic para generar valor y acelerar el crecimiento de su cartera. Junto con Sojitz, UGL Transport ampliará su oferta de servicios y se expandirá a nuevos mercados, incluyendo oportunidades en Asia-Pacífico.

Juan Santamaría, consejero delegado del Grupo ACS y Hochtief y presidente ejecutivo del grupo Cimic, ha afirmado: «La finalización de esta alianza con Sojitz demuestra la solidez y el potencial futuro de UGL Transport. Esperamos acelerar la expansión hacia nuevos mercados y tecnologías, a la vez que seguimos apoyando las redes de transporte de Australia».

Por su parte, Masakazu Hashimoto, director ejecutivo de Sojitz y director de operaciones de la división Aeroespacial, Transporte e Infraestructura, ha declarado: «Nos sentimos honrados de unir fuerzas oficialmente con UGL, aprovechando la amplia experiencia y las redes de Sojitz en Asia para impulsar un mayor crecimiento para ambas partes».

Cimic seguirá siendo propietario y operador del 100% de la ingeniería especializada, los servicios industriales y las operaciones de UGL en los sectores de energía, recursos, infraestructura, Defensa, telecomunicaciones y tecnología. UGL se mantiene como líder del mercado en generación de energía, energías renovables, infraestructura de transmisión y grandes proyectos de infraestructura.