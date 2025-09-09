El aviso de un abogado de los errores que cometemos en España al comprar una casa: «Es ridículo»

Comprar una casa puede ser el sueño de muchas personas, pero no podemos olvidar que al margen de la ilusión, es también una de las decisiones económicas más delicadas que podemos tomar. Es fácil dejarse llevar por las prisas, por la emoción de tener casa propia o por las promesas de un banco que nos ofrezca la mejor hipoteca del mercado. Pero, según advierte el abogado Andrés Millán, especializado en derecho inmobiliario, muchos españoles cometen errores «de manual» al comprar una casa, y que podrían evitarse con algo tan simple como estar bien informados.

Desde su cuenta en TikTok, @lawtips, Millán es más que claro: «La gente se compra casas sin tener ni idea de nada», y es que seguramente se ha topado con varios casos de personas que se lanzan al notario sin haber hecho preguntas básicas, avalistas que ni entienden lo que firman y clientes que pagan comisiones que no deberían pagar. El problema es que, al tratarse de una operación tan compleja y técnica, tendemos a delegar. Y ahí es donde empiezan los fallos, de modo que será mejor saber qué dice exactamente, y tomar nota de todos los errores que se cometen al comprar una casa y cómo los podemos evitar.

El aviso de un abogado sobre los errores al comprar una casa

Comenzamos con el primer error, que tiene que ver con lo que explica sobre el hecho de no ir al notario antes de que firmemos la escritura de compraventa. «Por ley, debes contratar una cita con el notario al menos 10 días antes de la firma de la escritura para que te explique bien todo y le preguntes lo que sea necesario y no te puede cobrar nada más», añade además que el notario lo tienes que elegir tú, aunque lo pagas a mitad con el banco. Y mejor no dejarse preguntas en el aire, porque nos va a cobrar lo mismo y es importante tenerlo todo claro.

Piensa que al comprar una casa, y contratar una hipoteca con el banco, firmas un contrato que compromete décadas de vida financiera, y hacerlo sin entender lo que implica puede tener consecuencias serias.

Pensar que entregar la casa al banco salda la deuda

Otro de los errores más graves que comete la gente en España es creer que si no pueden pagar la hipoteca, con devolver la casa al banco es suficiente. Millán explica: «No pasa como en Estados Unidos que si no pagas el banco se queda la casa y ya está».

En España en cambio, la hipoteca no extingue la deuda, sólo actúa como garantía. Eso significa que si dejas de pagar y el banco ejecuta la hipoteca, lo primero que hará es subastar la vivienda. Pero si con lo obtenido en esa subasta no se cubre la deuda completa, seguirás debiendo dinero. Y no es poca cosa: el banco podrá embargar tus cuentas, tus futuras nóminas o cualquier otro bien que tengas a tu nombre.

Millán lo recalca con preocupación: «Respondemos con todos nuestros bienes presentes y futuros hasta que saldes tu deuda». Por eso, el consejo es claro: antes de firmar cualquier préstamo hipotecario, asegúrate de comprender hasta qué punto te compromete.

Y no es sólo que tú puedes acabar debiendo mucho al banco. También quien te avale puede tener problemas. El abogado explica: «lo mismo con el avalista, responde con todo su patrimonio presente y futuro, no solo con su salario como muchos se creen».

Pagar comisiones ilegales por cancelar la hipoteca

El último de los errores más comunes, según este abogado, aparece justo al final del proceso: cuando has terminado de pagar tu hipoteca y crees que ya está todo resuelto. Es entonces cuando algunos bancos, aprovechando la confusión, intentan cobrar una comisión por cancelación o por emitir el certificado de deuda cero. Y eso, directamente, es ilegal.

«El banco no puede cobrarte una comisión por haber terminado de pagar la hipoteca en la última cuota, esto es ridículo, ni por emitirte el certificado de deuda cero. Como estipuló el Banco de España es ilegal cobrarte una comisión por cancelación».

Sin embargo, muchos clientes lo pagan sin rechistar, porque creen que es un trámite obligatorio. Y ahí está el abuso: en aprovecharse de ese desconocimiento. La recomendación es clara: si el banco te cobra algo en ese momento, reclama. Porque no tienen derecho a hacerlo, y tú no tienes por qué pagar.

La conclusión ante lo que explica este abogado es directa y clara: quien compra una casa sin entender lo que firma, se está exponiendo innecesariamente. De este modo, el principal problema no está en los bancos, ni en los notarios, ni en las hipotecas en sí, sino en la desinformación generalizada que existe en torno a estos temas.

Por eso es importante tener siempre en mente que un consumidor informado es un consumidor protegido. Y, en el caso concreto de las hipotecas, saber estas cosas puede ahorrarte no sólo dinero, sino muchos disgustos. Así que si estás pensando en comprar una casa, tómate tu tiempo. Pregunta. Consulta. Y, sobre todo, no firmes nada sin haberlo entendido antes.