Todos se olvidan de este pueblo con mala fama, pero está a 35 minutos de Madrid y les quitan los pisos de las manos

Comprar una vivienda en Madrid se ha convertido en misión imposible por el elevado precio que tienen todos los barrios, por lo que hay que ponerse imaginativos con las decisiones. Algunos se mudan a un pueblo fantasma, pero otros buscan municipios en otras comunidades autónomas.

Una de las alternativas que más fama ha ganado en los últimos años es Seseña. Pertenece a la provincia de Toledo, pero está a 55 kilómetros de Madrid y se puede llegar en 39 minutos. Sin embargo, debes darte mucha prisa si quieres comprar un piso.

Durante muchos años este pueblo de Castilla-La Mancha estuvo considerado un símbolo del despilfarro y de la burbuja inmobiliaria, pero la situación se ha trasformado: ahora todos quieren vivir allí.

El municipio dormitorio que ha renacido para quienes quieren trabajar en Madrid

Seseña es un municipio toledano que, en su día, fue víctima del boom inmobiliario de principios de los 2000. Durante casi una década fue protagonista de alguno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del país.

Los continuos planes que prometían miles de viviendas nuevas y un desarrollo acelerado desembocó en un parón provocado por la crisis del 2008. Muchos dieron el dinero por perdido y Seseña ganó mala fama.

Pero la historia ha cambiado. El aumento de los precios en Madrid y la escasez de vivienda asequible han devuelto a Seseña al mapa. El municipio ha pasado de ser un símbolo de promesas incumplidas a consolidarse como una opción real para vivir.

De hecho, sus urbanizaciones, como El Quiñón o Vallegrande, ya no están vacías. Hoy cuentan con cafés, farmacias, gimnasios, colegios y todos los servicios necesarios para una vida cómoda.

La prueba de que Seseña es la ciudad dormitorio que muchos madrileños necesitan es que su población no para de incrementarse, y ya supera los 30.000 habitantes.

Por qué comprar una casa en Seseña puede volverse complicado dentro de poco

La situación actual del mercado en Seseña recuerda, en parte, a los años previos a 2008, pero con la diferencia de que ahora el crecimiento es real y sí que se corresponde con un aumento de la demanda.

Eso ha hecho que las viviendas ofertadas vuelen nada más ponerse a la venta. Además, dispone de terreno de sobra, por lo que en este municipio es posible disfrutar de una casa con zonas comunes, piscina y espacios amplios.

Todo eso hace que sea un lugar perfecto, para familias que han visto cómo comprar una vivienda en Madrid cuesta más de medio millón de euros, pero quieren seguir trabajando en la capital de España.

Cuánto cuesta comprar una casa en Seseña, el pueblo 55 kilómetros de Madrid

La diferencia de precio con Madrid sigue siendo abismal, pero tampoco esperes encontrar grandes chollos en Seseña. La alta demanda ha hecho que, según el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado sea de 1.433 euros.

De hecho, si te das una vuelta por los principales portales inmobiliarios vas a darte cuenta de que la mayoría de viviendas reformadas y con zonas comunes rondan los 200.000 euros.

Además, la tendencia es que los precios vayan en aumento. Si a eso le sumas que las hipotecas siguen siendo caras, lo mejor es que te decidas cuanto antes a comprar una propiedad.