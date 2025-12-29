Bombazo en la arqueología mundial: encuentran un tesoro de 40.000 monedas romanas enterradas hace 1700 años

En el noreste de Francia, una excavación rutinaria ha permitido recuperar más de 40.000 monedas romanas ocultas desde finales del siglo III d.C.

El descubrimiento destaca por su volumen y por la información excepcional que aporta sobre el ahorro privado, la circulación monetaria y las tensiones políticas que marcaron el ocaso del Imperio romano en las provincias galas.

Hallazgo arqueológico en Francia: localizan 40.000 monedas romanas enterradas

El descubrimiento tuvo lugar en la localidad de Senon, durante una intervención liderada por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP).

En el interior de una antigua vivienda romana, los especialistas localizaron tres grandes recipientes cerámicos enterrados bajo el suelo. Dos de ellos conservaban intacto su contenido, mientras que el tercero había sido parcialmente vaciado ya en la Antigüedad.

Según explicó el numismático Vincent Geneviève, encargado del análisis de las monedas, en declaraciones recogidas por Live Science, uno de los recipientes contenía unas 24.000 piezas de bronce, mientras que el segundo albergaba entre 18.000 y 19.000 monedas adicionales.

En total, la cifra supera holgadamente las 40.000 unidades, lo que convierte el hallazgo en uno de los mayores depósitos monetarios romanos documentados en Francia.

Monedas romanas del siglo III d.C. que explican la crisis del Imperio

El estudio preliminar de las piezas permite fechar el conjunto entre los años 280 y 310 d.C., un periodo especialmente convulso para el Imperio romano.

Entre las monedas se han identificado efigies de emperadores vinculados al llamado Imperio Galo, como Victorino, Tétrico I y Tétrico II, que gobernaron de forma independiente amplias zonas de la Galia antes de su reincorporación a Roma.

La abundancia de monedas de bajo valor sugiere que no se trataba de un tesoro estatal ni de un botín excepcional, sino de un ahorro acumulado de manera progresiva.

Para los expertos, este conjunto refleja la incertidumbre económica de la época y la necesidad de proteger los recursos familiares en un contexto de inflación y fragmentación política.

Ahorro doméstico romano: por qué se sabe que este tesoro no fue enterrado por miedo

Uno de los aspectos más relevantes del hallazgo es la forma en la que se dispusieron las vasijas. Los recipientes estaban colocados en fosos cuidadosamente excavados, con las bocas alineadas al nivel del suelo, lo que permitía introducir monedas de forma recurrente sin desenterrarlos por completo.

Además, algunas piezas aparecieron adheridas a los bordes interiores de los recipientes, una evidencia clara de que las monedas se depositaron de manera gradual.

Para el equipo del INRAP, este detalle descarta una ocultación precipitada por una amenaza inmediata y refuerza la hipótesis de que funcionaban como «huchas» domésticas romanas.

Cómo se perdió un tesoro romano durante más de 1.700 años

La vivienda donde se localizaron las monedas formaba parte de un barrio residencial próspero, con construcciones de piedra, sistemas de calefacción por suelo radiante y talleres especializados.

Sin embargo, a comienzos del siglo IV, al menos dos grandes incendios devastaron la zona. Tras el segundo, el asentamiento fue abandonado de forma definitiva. Ese colapso selló el destino del tesoro, que quedó enterrado bajo los escombros todo este tiempo.