Así quedan los tramos del IRPF en 2026 en España: el dinero que te van a quitar todos los meses

La Agencia Tributaria ha actualizado los tramos de IRPF para 2026. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es el tributo que todos los ciudadanos españoles tienen que pagar al Estado y se realiza a través de retenciones que realiza la empresa de forma mensual en la nómina de cada trabajador. En caso de aportar más o menos al año, el resultado en la próxima campaña de la declaración de la renta será «a pagar» o «a devolver». Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los tramos del IRPF en 2026.

El famoso Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también se actualiza en este 2026 con los famosos tramos que establecen la retención progresiva a la que se enfrentan millones de españoles. La Ley 35/2006 regula el IRPF, que también tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares de los trabajadores, que sufrirá un porcentaje de retención en función de sus ingresos brutos anuales.

Estos ingresos y el IRPF por el que se ha tributado se tendrán en cuenta para calcular la declaración de la renta que los contribuyentes españoles tendrán que presentar a partir del próximo 8 de abril y hasta el 30 de junio. En caso de que la empresa haya retenido menos de IRPF sobre el salario bruto anual, el ejercicio podría salir a pagar al trabajador y los que han contribuido de más durante el año podrían encontrarse con una devolución en el ejercicio de la renta. Hay que tener en cuenta otros factores como la situación familiar o la aplicación de deducciones para ahorrar en impuestos.

Así son los tramos de IRPF en 2026

La Agencia Tributaria ha actualizado los tramos de IRPF para este año 2026 y una cosa importante: estos tramos se aplican de forma progresiva sobre el salario bruto de un trabajador. La cantidad de IRPF total también sale de la suma del tipo estatal y el tipo autonómico, que suele ser similar en cada ejercicio. Los tramos del IRPF para 2026 son los siguientes.

Desde 0 a 12.450 euros: total 19% – 9,5% tipo estatal y 9,5% tipo autonómico.

total 19% – 9,5% tipo estatal y 9,5% tipo autonómico. Desde 12.450 a 20.200 euros: total 24% – 12% tipo estatal y 12% tipo autonómico.

total 24% – 12% tipo estatal y 12% tipo autonómico. Desde 20.200 a 35.200 euros: total 30% – 15% tipo estatal y 15% tipo autonómico.

total 30% – 15% tipo estatal y 15% tipo autonómico. Desde 35.200 a 60.000 euros: total 37% – 18,5% tipo estatal y 18,5% tipo autonómico.

total 37% – 18,5% tipo estatal y 18,5% tipo autonómico. Más de 60.000 euros: total 45% – 22,5% tipo estatal y 22,5% tipo autonómico.

La forma de aplicar estos tramos de IRPF para el año 2026 es mejor explicarla con un ejemplo, como puede ser con el sueldo de 25.000 euros brutos anuales de un trabajador. Estos tramos de IRPF se aplicarán de forma progresiva, correspondiendo el 19% a los primeros 12.450 euros del salario. A los 7.750 euros de diferencia entre 12.450 y 20.200 se aplicará el 24% del IRPF y a los restantes 4.800 euros que restan hasta llegar a 25.000 euros brutos se aplicarán el 30% correspondiente a su tramo.

Y, ¿cómo resta la empresa estas cantidades del bruto mensual? La empresa tendrá que sumar todas estas cantidades y se dividirá entre las 12 o 14 pagas que tenga el trabajador. El resultado de ello será la retención mensual del trabajador, donde también se tendrán en cuenta las circunstancias personales, como los hijos menores a cargo o con alguna discapacidad.

La retención anual del IRPF realizada por la empresa es la que se tendrá en cuenta para la próxima campaña de la renta que comienza este 8 de abril de 2026. En caso de que el trabajador tenga una retención mayor, esta se devolverá en la renta y, si la retención ha sido menor, la declaración le saldrá a pagar. Hay que tener en cuenta que, en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre se ajusta en la posterior declaración de la renta.