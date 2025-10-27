Amazon despedirá a 30.000 trabajadores en todo el mundo, el 8,5% de su plantilla

Amazon, la empresa de comercio electrónico fundada por Jeff Bezos, ha anunciado este lunes que despedirá a unos 30.000 empleados de sus instalaciones repartidas por todo el mundo a partir de este martes. Esta cifra supone un 8,5% de los 350.000 trabajadores de la compañía en el mundo, según ha informado el medio especializado en información económica Bloomberg y la agencia de noticias Reuters.

Este será el mayor ajuste de plantilla de la compañía desde que Amazon despidiera a 27.000 trabajadores a finales de 2022 y principios de 2023, después de que se frenara el gran crecimiento del comercio electrónico experimentado en 2020 por la pandemia de Covid-19. Las fuentes consultadas por estos medios han indicado que Amazon está ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada durante el periodo de crecimiento durante la pandemia.

En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35.291 millones de dólares (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más. Las ventas de la compañía también ascendieron a 323.369 millones de dólares (277.630 millones de euros), un 11% más.