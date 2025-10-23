AEDAS Homes, promotora de viviendas de referencia a nivel nacional, ha comenzado a entregar su séptima promoción en Boadilla del Monte: Maranta. Con este residencial, conformado por 18 exclusivos unifamiliares adosados, la compañía se acerca ya a las 300 viviendas finalizadas en total en el municipio del noroeste de Madrid, uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos del país y en el que AEDAS Homes está muy presente desde siempre.

«La promoción Maranta, que ya es una realidad, ha marcado un antes y un después en Boadilla del Monte por su arquitectura de diseño, materiales de primeras calidades, privacidad y seguridad en urbanización cerrada y elevadas medidas de sostenibilidad plasmadas en una calificación energética doble A gracias a medidas como la ventilación de doble flujo y el suelo radianterefrescante», asegura Ane Luengo, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Centro.

Como subraya la Gerente, la acertada concepción de Maranta por parte de AEDAS Homes han convertido a este proyecto en todo un éxito comercial: «Únicamente quedan a la venta las últimas unidades listas para entrar a vivir con precios a partir de 1,1 millones de euros».

Maranta está conformada por amplios inmuebles de 4 dormitorios en los que se ha primado la luz natural a través de un patio interior y grandes terrazas. Estas viviendas disfrutan, además, de una espaciosa bodega subterránea, jardín privado, cubierta transitable y dos plazas de aparcamiento en un garaje comunitario. «Hablamos, por tanto, de una oferta fuera de lo común, también por su tamaño y distribución interior con superficies de cerca de 300 m2», destaca la Gerente.

Entre el campo y la ciudad

La promoción sobresale en el mercado también por su localización, ya que se ubica en una zona residencial en auge y altamente valorada en Boadilla del Monte por su cercanía al corazón de la ciudad. En concreto, se encuentra en el sector Siglo XXI, un enclave con cómodas conexiones con Madrid a través de transporte público (Metro Ligero), carretera e incluso bicicleta. Asimismo, la promoción está próxima a zonas verdes y espacios naturales entre el campo y la ciudad.

«Maranta se encuentra en una zona segura y tranquila con todo tipo de dotaciones (colegios, supermercados y más) y se alza como un residencial idóneo para familias que deseen disfrutar de una vivienda alejada del bullicio, situada a un paso del centro de Boadilla del Monte y perfectamente conectada con Madrid capital sin necesidad de depender del coche», afirma Ane Luengo, quien concluye señalando que «Maranta afianza a AEDAS Homes como promotora de un producto prime en Boadilla del Monte».

AEDAS Homes comercializa las últimas unidades disponibles en Maranta en la vivienda piloto de la promoción, ubicada en la calle Isabel de Valois, 21, Vivienda 18, en Boadilla del Monte, donde los interesados pueden conocer en detalle los inmuebles que quedan a la venta listos para entrar a vivir.