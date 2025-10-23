Adiós al cortador: el sencillo truco para pelar bien las castañas rápidamente sin hacerte daño

El otoño es la temporada por excelencia de las castañas gracias a su versatilidad en la cocina, sabor y beneficios para la salud. Son ricas en hidratos de carbono complejos, fibra y vitaminas del grupo B, además de minerales como el magnesio y el potasio. A diferencia de otros frutos secos, tienen bajo contenido en grasas, así que son una opción saludable para quienes buscan un snack nutritivo sin excesos calóricos. Además, gracias a este truco, pelar las castañas es mucho más sencillo.

Una vez peladas, se pueden utilizar de muchísimas formas distintas: asadas como snack otoñal, en purés y cremas para acompañar carnes, en postres y en panes. La versatilidad de este fruto permite incorporarlo tanto en platos dulces como salados.

El truco definitivo para pelar castañas

El primer paso consiste en lavar las castañas con abundante agua templada; no utilices agua fría, ya que ésta no elimina toda la suciedad que pueda estar adherida a la piel. Después de lavarlas, sécalas muy bien para evitar que quede humedad.

Con las castañas secas, haz un pequeño corte en cada una. Este corte puede ser en forma de cruz en la parte superior o bien un corte largo que atraviese la castaña de arriba abajo. Esto permite que se cocinen de manera uniforme y que sean más fáciles de pelar. Una vez preparadas, coloca las castañas en un bol y cúbrelas completamente con agua.

Después, mete el bol en el microondas durante 15 minutos a 800W. Transcurrido el tiempo, saca el bol con cuidado de no quemarte y deja que el agua se enfríe un poco. En un par de minutos, las castañas estarán listas para pelarlas. Gracias al corte previo y al calor, la piel se desprenderá prácticamente sola. Es importante que las castañas estén calientes al pelarlas; si se enfrían demasiado, la piel se adhiere de nuevo y será más complicado retirarla.

Si prefieres un método más tradicional, el escaldado es otra opción muy efectiva. En este caso, tras realizar el corte en las castañas, hay que introducirlas en agua hirviendo durante tres o cuatro minutos. Posteriormente, se pueden pasar a un bol con hielo o agua fría para detener la cocción. Como ventaja adicional, este método no altera el sabor de las castañas y permite conservar la textura firme del fruto.

Cómo conservarlas

Además del truco para pelar las castañas, es interesante conocer una serie de recomendaciones para conservarlas de tal manera que mantengan su sabor y propiedades nutricionales intactas.

Si vas a consumirlas en unos pocos días, lo mejor es guardarlas en un lugar fresco y seco en un recipiente perforado o en una cesta de mimbre para que circule el aire. Evita las bolsas y los tuppers de plástico, ya que favorecen la aparición de moho.

¿Las castañas se pueden congelar? La respuesta es sí, pero con algunos matices. Hay que congelarlas crudas y repartidas en paquetes pequeños, de manera que puedas descongelar sólo la cantidad que necesites Congelarlas cocinadas dificulta retirar la piel y puede afectar su textura, por lo que esta práctica no es recomendable.

Otra alternativa es guardar las castañas peladas cubiertas con agua en un recipiente hermético en la nevera, cambiando el agua cada dos días. Esto permite mantener la frescura por varios días, aunque no tanto como la congelación.

Comer castañas durante el otoño también es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y mantener los niveles de energía. Su contenido en fibra ayuda a la digestión, mientras que los minerales contribuyen a la salud ósea y muscular.