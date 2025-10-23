Ayuso propone una placa en la sede del PSOE que diga: «Aquí aceptamos pagos en metálico»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este jueves en el pleno de la Asamblea regional la colocación de dos nuevas placas para conmemorar cómo «escondían al hermano de Pedro Sánchez» en el Palacio de La Moncloa y cómo aceptaron «pagos en metálico» en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz.

Es la respuesta de Ayuso al Gobierno después de que, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), haya declarado la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Histórica y, por ende, símbolo de la represión franquista.

Tras la intervención de Mar Espinar, líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, la presidenta regional ha acusado a los representantes socialistas madrileños de convertirse en «autócratas a todos los niveles» debido a que «es lo que reciben desde La Moncloa y luego ya no saben trabajar de otra forma».

«Sólo saben trabajar desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas. No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y el guerracivilismo como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos», ha añadido Isabel Díaz Ayuso desde su escaño.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que insiste en que la designación como Lugar de Memoria Histórica la Real Casa de Correos no es válida al estar «caducado» el expediente, ha contraatacado a continuación y respondido con ironía y dureza a Pedro Sánchez. «Les propongo otra cosa que pueden poner en La Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga ‘aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez’, y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz: ‘Aceptamos pago en metálico’», ha trasladado, provocando las risas y los aplausos en la bancada popular.

«Quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la ley. ¿En la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez? ¿Donde anotaban los sobres a Manubrio?», ha cuestionado en su intervención.

Ayuso señala a Sánchez

«Han intentado subir las cuotas a los autónomos, han intentado seguir con su guerra sucia con los periodistas, intentando maniobrar contra el secreto profesional, hemos conocido, en lo que me he ido, que los fontaneros seguían operando contra jueces y fiscales, que hay un fiscal procesado por una operación de Estado que luego ustedes utilizan de manera torticera, en la que el procesado no tiene el cuajo y el poco pundonor de abandonar por decencia su plaza y hace nombramientos a dedo para seguir corrompiendo las instituciones», ha recordado a los miembros del PSOE presentes en la Asamblea.

«Porque Sánchez dijo que había que limpiar la fiscalía ‘sin límites’ y ahora sabemos que han puesto un cajero automático en Ferraz o cómo han estado pagando. ¿Va a ser que todos los empresarios que han dicho que habían entrado con bolsas tenían razón?», se ha preguntado la presidenta madrileña.

Después de que el PSOE haya criticado sus viajes internacionales, Díaz Ayuso ha explicado que en los mismos se producen reuniones con representantes «al máximo nivel mundial» y que se ha citado con ellos con el objetivo de «atraer inversiones» a la Comunidad de Madrid.

«Como ustedes no entienden la magnitud de lo que viene con la Fórmula 1 y los grandes eventos en Madrid, quédense con su envidia y con sus rencores porque la democracia representativa a mí me sienta en este escaño. Sobran ustedes», ha zanjado Ayuso este jueves.