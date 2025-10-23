Lo que llega es devastador y la AEMET lo ha confirmado: España en alerta por lo que va a pasar con la borrasca Benjamín

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado este jueves del temporal que se acerca a España que traerá consigo un marcado empeoramiento del tiempo en gran parte de la Península Ibérica. Según ha informado la AEMET, el fenómeno dejará rachas de viento muy fuertes, lluvias abundantes en el noroeste y un intenso temporal marítimo con olas que podrían superar los siete metros en el litoral norte.

La borrasca ha sido bautizada como Benjamín, y su impacto se dejará sentir especialmente entre el jueves y el viernes, aunque sus efectos se prolongarán hasta el fin de semana, cuando nuevos frentes atlánticos volverán a cruzar el país.

22/10 18:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: vientos, costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Previsión para este jueves

Durante este jueves, un frente frío barrerá la Península de oeste a este, dejando lluvias generalizadas en el norte y el centro. Las más abundantes caerán en el sur de Galicia y el Pirineo Occidental, aunque se espera que remitan tras el paso del frente y que no lleguen al Mediterráneo.

El viento seguirá soplando con fuerza en amplias zonas, especialmente en el norte, centro y este peninsular, así como en Baleares. La AEMET ha advertido del riesgo de caída de ramas, objetos y estructuras, e insiste en «mantener precaución». El temporal marítimo seguirá siendo muy adverso en la cornisa cantábrica, donde las olas podrían alcanzar los ocho metros.

En cuanto a las temperaturas, el contraste será notable: en el norte los termómetros caerán bruscamente, incluso con posibilidad de copos de nieve a partir de 1.400 metros en el Pirineo, mientras que en el sur se mantendrán elevadas, con máximas de hasta 34 °C en Murcia. Ciudades como Burgos, Lugo o León apenas alcanzarán los 15 °C.

El tiempo el viernes

El viernes, la Península se encontrará ya fuera de la influencia directa de la borrasca, aunque persistirá el paso de frentes atlánticos. Según la AEMET, existe «notable incertidumbre» sobre la evolución exacta del tiempo ese día, aunque se espera que las lluvias se concentren en el norte y el centro, manteniéndose el Mediterráneo más estable.

¿Cómo será el fin de semana?

El fin de semana traerá un nuevo episodio de inestabilidad, con el paso de frentes atlánticos y la posible formación de una borrasca mediterránea. El sábado las lluvias afectarán principalmente al norte y centro del país, mientras que el domingo se extenderán al Cantábrico, sur, este y Baleares.

Las temperaturas volverán a descender el sábado en el norte, mientras que en el sur se mantendrán anómalamente altas, con un contraste térmico acusado: en ciudades como Huesca o Burgos no se alcanzarán los 15 °C, frente a los 32 °C del valle del Guadalquivir. El domingo el descenso térmico será generalizado, situando los valores entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal en el norte, y más próximos a los habituales en el sur.