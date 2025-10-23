Aviso especial de la AEMET por la borrasca Benjamín: no estamos preparados y estas son las zonas afectadas

No estamos preparados y estas son las zonas más afectadas por un aviso especial de la AEMET por la borrasca Benjamín que puede cambiarlo todo. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en una serie de elementos que pueden acabar siendo claves en todos los sentidos. Tenemos que empezar a pensar en algunas novedades que serán las que nos afectarán en un otoño de esos que impresionan y que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

No estamos preparados para ver estas zonas afectadas

La AEMET lanza una alerta ante la llegada de la borrasca Benjamín

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «La borrasca Benjamín dejará este jueves en el País Vasco una de las jornadas más adversas del otoño. Se espera temporal marítimo de gran intensidad, con olas que podrán alcanzar los 8 metros en el litoral de Bizkaia y Gipuzkoa, además de rachas de viento muy fuertes y un notable descenso de las temperaturas a medida que avance la jornada. El episodio marcará un punto de inflexión en el tiempo del norte peninsular tras semanas de «veroño». El frente asociado a Benjamin será breve, pero muy activo: entrará de madrugada por el Cantábrico oriental y barrerá Euskadi en pocas horas, dejando un escenario plenamente otoñal al terminar el día».

Las alertas se convertirán en rojas en estos puntos del país: «La AEMET y Euskalmet mantienen activado el aviso rojo en el litoral de Bizkaia y Gipuzkoa por temporal marítimo de nivel extremo entre las nueve de la mañana y el mediodía del jueves. Durante ese intervalo, el oleaje podrá superar los 7 u 8 metros de altura significativa, con mar de fondo del noroeste y viento de fuerza 8 a 9 mar adentro. En los puertos de Bermeo, Getaria o Hondarribia, se prevé una mañana complicada, con restricciones en la actividad pesquera y deportiva. Las autoridades insisten en evitar diques, escolleras y paseos marítimos, donde el riesgo de golpes de mar será muy alto. Se recomienda también retirar vehículos de zonas expuestas y mantener precaución en los accesos a puertos y malecones. El temporal afectará igualmente a la navegación costera: las embarcaciones de recreo deberán permanecer en puerto, y las comerciales reducir velocidad en las aproximaciones a la costa».

Las lluvias no llegarán solas: «Este frente asociado a la borrasca Benjamin irá avanzando durante la madrugada del jueves por el noroeste peninsular, con lluvias y sobre todo fuerte viento. Lloverá en el Cantábrico, Castilla y León y por la mañana las lluvias alcanzarán el área pirenaica, el norte del sistema Ibérico, norte de Extremadura e incluso Madrid y Castilla-La Mancha. El frente se irá debilitando y durante la tarde del jueves las lluvias comenzarán a remitir. Aún así no se descarta lluvias irregulares y débiles en puntos del centro y del interior oriental».