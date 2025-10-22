Palma cierra el jueves playas, paseo Sagrera y parques de la Ribera y Bellver por la borrasca Benjamin ante la activación de la alerta amarilla por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por vientos y fenómenos costeros.

El Ayuntamiento colocará bandera roja en las playas del municipio y se procederá al cierre del passeig Sagrera y los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver entre las 06:00 horas y las 17:00 horas del jueves 23 de octubre.

La Aemet activará este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros y rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora (km/h) en Baleares.

El aviso se pondrá en marcha entre las 07:00 y las 17:00 horas en Mallorca, Ibiza y Formentera y entre las 10:00 y las 20:00 horas en Menorca, ha informado la Aemet.

En el sur de Mallorca se esperan fuertes rachas de viento que en términos generales girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa, a excepción de la zona norte, las rachas de viento oscilarán entre los 50 y los 60 km/h y las olas podrían alcanzar los tres metros de altura.

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península hará que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.

En Ibiza y Formentera, del mismo modo que en el sur de Mallorca, se esperan fuertes rachas de viento que girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa de las Pitiusas podrían darse rachas de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.

Menorca, por su parte, se verá afectada por fenómenos costeros que también podrían dejar viento de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.