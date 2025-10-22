el tiempo

Palma cierra el jueves playas, paseo Sagrera y parques de la Ribera y Bellver por la borrasca ‘Benjamin’

Entre las 06.00 horas y las 17.00 horas, cuando se prevén vientos que podrían alcanzar los 100 kilómetros

En la costa de Mallorca, a excepción de la zona norte, las olas podrían alcanzar los tres metros de altura

Varios turistas se protegen de la lluvia en una céntrica calle de Palma.
Palma cierra el jueves playas, paseo Sagrera y parques de la Ribera y Bellver por la borrasca Benjamin ante la activación de la alerta amarilla por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por vientos y fenómenos costeros.

El Ayuntamiento colocará bandera roja en las playas del municipio y se procederá al cierre del passeig Sagrera y los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver entre las 06:00 horas y las 17:00 horas del jueves 23 de octubre.

La Aemet activará este jueves el aviso amarillo por fenómenos costeros y rachas de viento que podrán alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora (km/h) en Baleares.

El aviso se pondrá en marcha entre las 07:00 y las 17:00 horas en Mallorca, Ibiza y Formentera y entre las 10:00 y las 20:00 horas en Menorca, ha informado la Aemet.

En el sur de Mallorca se esperan fuertes rachas de viento que en términos generales girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa, a excepción de la zona norte, las rachas de viento oscilarán entre los 50 y los 60 km/h y las olas podrían alcanzar los tres metros de altura.

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península hará que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro) con aviso de nivel rojo (extremo) por temporal marítimo, con mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (km/h) (fuerza 8) y localmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.

En Ibiza y Formentera, del mismo modo que en el sur de Mallorca, se esperan fuertes rachas de viento que girarán en torno a los 70 km/h pero que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos.

En la costa de las Pitiusas podrían darse rachas de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.

Menorca, por su parte, se verá afectada por fenómenos costeros que también podrían dejar viento de entre 50 y 60 km/h y olas de tres metros de altura.

