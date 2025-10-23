El truco de la rueda de la nevera para ahorrar mucho dinero: funciona

Este truco de la rueda de la nevera te ayudará a ahorrar mucho dinero, realmente funciona y es de lo más fácil de aplicar. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada euro cuenta. Vivimos tiempos en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Imagina Energia: «Hoy en día las neveras y los refrigeradores cuentan con avanzados sistemas tecnológicos con los que conseguir mejorar las prestaciones de estos electrodomésticos. Sin embargo, la tecnología y la digitalización han permitido mucho más que mejorar la refrigeración de los productos. La mecanización ha permitido contar con nuevos modelos de refrigeradores, sistemas modernos con los que mejorar su eficiencia energética. A pesar de la innovación, es necesario tener en cuenta diferentes recomendaciones para garantizar una óptima conservación de los alimentos y reducir al máximo su huella energética. Aplicando unos sencillos consejos podrás ver como el rendimiento de tu nevera comienza a mejorar».

Siguiendo con la misma explicación: «Los expertos recomiendan mantener la nevera a una temperatura media de entre 6 y 5ºC y el congelador en torno a los -20ºC. Además, debido a las nuevas tecnologías, hoy en día no es necesario modificar dichas temperaturas con la llegada del verano o del invierno. Sin embargo, a pesar de estos avances, es necesario tener en cuenta otros factores que pueden influenciar en el consumo energético del electrodoméstico. Aquellas neveras que no cuentan con sistemas de reajuste automático, sí que es recomendable ajustarlas un par de grados en verano si los alimentos del interior lo requieren. Recuerda que mantener la nevera a la temperatura recomendada y no rebajar demasiados grados ayuda a ahorrar, limitando el consumo del electrodoméstico y del hogar por completo. Es una sencilla acción con la que conseguir un gran ahorro energético ya que la nevera es uno de los electrodomésticos que más consumen al usarse de forma continua y no desconectarse casi nunca».

Podás ahorrar si vas cambiando la temperatura de la nevera en función de las necesidades: «La temperatura idónea de una nevera dependerá de varios factores como la temperatura exterior, la época del año, la carga de la nevera o tipo de alimentos a guardar. Sin embargo, por lo general, la temperatura idónea de un frigorífico suele oscilar entre los 5ºC y los 6ºC para que los alimentos se conserven adecuadamente. Sin embargo, en verano puede que sea necesario descender dicha temperatura para que la calidad de los productos no se vean alterados. Por ello, en verano puede ser favorable programar la temperatura del frigorífico en 4ºC; en invierno podemos volver a aumentar la temperatura a 5ºC o 6ºC».