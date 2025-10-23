Aviso si eres cliente de Movistar: el cambio ya está aquí y así te va a afectar

Si eres cliente de Movistar o quieres serlo en el futuro, hay una cosa que te afecta. La compañía telefónica líder en el mercado español ya no ofrece en sus paquetes de solo fibra su nuevo router WiFi 6, la nueva herramienta que permite disfrutar de una mejor y más rápida conexión a internet. En los últimos días ha regresado a su predecesor, el smart WiFi, que ya en su día supuso una revolución en el mercado. Consulta en este artículo todo lo que debes saber si eres cliente de Movistar.

Movistar sigue en el top de las mejores compañías de telecomunicaciones de España y así lo certificó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que publicó a finales de 2024 la lista anual de los principales operadores de telefonía fija y móvil en el mercado español. Orange, después de su fusión con Más Móvil para crear Masorange, ocupó el primer puesto de la lista el año pasado con el 42,5% de las líneas móviles del mercado por el 26,7% de Telefónica. A finales del pasado año, Telefónica contaba con un total de 20,6 millones de líneas y 9,4 millones de líneas de banda ancha, siendo la primera de España en lo que respecta a la telefonía móvil.

En pleno 2025, Movistar sigue estando a la cabeza del mercado con sus innumerables ofertas que incluyen Fibra, Móvil y TV, en la que podrás ver Liga, Champions, Motor, así como 80 canales y otros servicios de streaming como Netflix. Estas ofertas también incluyen la posibilidad de elegir sólo fibra o tarifas móviles. La compañía española en los últimos días ha sido protagonista por tomar una decisión con el router que están entregando al cliente que se decanta por una de estas ofertas.

Lo que debes saber si eres cliente de Movistar

Hasta hace unos días, Movistar estaba entregando el router Smart WiFi 6 al cliente que decidía contratar el paquete de solo fibra o uno de los múltiples paquetes combinados que se pueden ver en su página web. De ello informa la web especializada Adsl Zone, que incluso ha capturado esta oferta que ya no aparece en la página web.

En la tarifa de Fibra 300 Mb, que tiene un coste de 25 euros al mes, Movistar te ofrecía, si eres nuevo cliente, el router Smart WiFi 6, que permite una mejor y más rápida conexión a internet. «Hasta 3,5 veces más rápido que el Router Smart WiFi, con un 25% más de cobertura, más seguro y 40% más de capacidad para conectar todos tus dispositivos a la vez», informa Movistar sobre este aparato en su página web oficial.

Como informa esta misma web, Movistar ha vuelto en los últimos días a la casilla de salida y ahora está volviendo a ofrecer su anterior router, el Smart WiFi, a los clientes que se decanten por sus tarifas de fibra, independientemente de la velocidad que se contrate mensualmente. Sólo tendrán acceso al router Smart Wifi 6 los que contraten el paquete combinado de Fibra 600 Mb, 2 líneas con 60 GB y 5 GB, TV.

El resto de clientes de Movistar se tendrán que conformar con el Router Smart WiFi, que también te ofrecerá una buena experiencia si eres cliente de Movistar. Sus especificaciones, publicadas en la página web de la compañía, son las siguientes: