‘OT 2025’: horario y cómo ver el primer pase de micros de la Gala 6

OT 2025, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ediciones más espectaculares y que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Esto se debe a que todos y cada uno de los participantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para sorprender a los espectadores pero, sobre todo, para superarse en todos los sentidos. Algo que se está empezando a apreciar en todas y cada una de las galas que podemos disfrutar en Prime Video, cada lunes a las 22:00 horas (una hora menos en el archipiélago canario). Se trata de algo que también estamos apreciando en cada reto al que tienen que enfrentarse los participantes de OT 2025. Tras la expulsión de Judit en la Gala 5, los espectadores de Prime Video también fueron testigos de cómo Lucía Casani y Max resultaron nominados.

A pesar de haber trabajado muy duro durante la semana, lo cierto es que no lograron convencer a los miembros del jurado de OT 2025. Así pues, los dos participantes se han visto obligados a preparar unas canciones que ellos mismos han elegido para tratar de convencer a los espectadores para obtener su voto y, de esta manera, conservar su plaza en la Academia más famosa de la televisión. No lo tienen fácil, puesto que el listón está cada vez más alto. Eso sí, Max y Lucía Casani no son los únicos que van a trabajar en una canción para la Gala 6, sino que lo harán el resto de participantes. Todos esperan estar a la altura para tratar de cruzar la pasarela y librarse de la temida nominación. Así pues, siguiendo la dinámica del programa, este jueves 23 de octubre se llevará a cabo el primer pase de micros, donde veremos cómo han evolucionado.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, jueves 23 de octubre

08:30 hrs.- Despertar y mini desayuno

09:00 hrs.- Yoga, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Composición, con Andreu Gallen

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Taller Lego

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Primer pase de micros, en Conexión OT

21:30 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A dormir

¿Cómo ver el primer pase de micros de la Gala 6?

Como suele ser habitual en este talent show musical, puedes ver el día a día de los concursantes a través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. En este caso, no solamente podrás disfrutar de la clase de composición con Andreu Gallen, sino también el ensayo grupal con Manu Guix y las diferentes clases que tendrán los participantes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en esta edición, hay una novedad, y es que los pases de micros no se verán en directo en YouTube, sino a través del programa Conexión OT de Míriam Rodríguez, en Prime Video. Solamente los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar, en directo, de uno de los momentos más esperados de la semana. ¡No te lo puedes perder!