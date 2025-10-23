El director de OKDIARIO recuerda cómo «no hace tanto, exactamente 12 años, algunos, servidor y Esteban Urreiztieta, destapamos la corrupción del Partido Popular» contando «cómo sus dirigentes cobraban sobresueldos en negro, en billetes, en efectivo, y cómo entraban billetes de 500, los célebres Bin Laden, a mansalva», una práctica que luego ha emulado el Partido Socialista, hasta el mismo Pedro Sánchez, según ha señalado este jueves su gerente.

Entonces, explica Eduardo Inda, «el Partido Socialista reaccionó como era menester, montó un pollo y pedía la dimisión de Mariano Rajoy día sí y día también». También, en aquellos tiempos, el hoy director de OKDIARIO desveló «los célebres mensajes de Rajoy a Bárcenas, el ‘Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos’»

Ahora, señala Inda, se sabe que «en Ferraz el modus operandi es el mismo que en Génova, se paga en billetes a sus dirigentes. Y ahora resulta que es lo más normal del mundo, es lo habitual, cuando ninguna empresa moderna paga a sus trabajadores por dietas, suplementos, o comidas con billetes, se hace por transferencia».

El periodista pone el foco en la revelación de «una de las altísimas trabajadoras de Ferraz, que ha confirmado que también Pedro Sánchez cobraba en efectivo, en billetes, en cash».

De este modo, pide Inda «que no nos tomen el pelo, si una empresa paga en billetes es porque ingresa en billetes, en negro, en b», y envía un mensaje: «Esto, querido presidente, se llama corrupción, se llama cobrar en negro y blanquear el dinero».