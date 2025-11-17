Los propalestinos también consiguen que el Joventut-Hapoel Holón se juegue a puerta cerrada

El partido de la quinta jornada de la Champions de baloncesto entre el Joventut Badalona y el Hapoel Holón israelí del miércoles 19 de noviembre se disputará a puerta cerrada, según ha anunciado este lunes el club verdinegro. En un comunicado, aseguró que ha tomado esta «medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club» siguiendo «las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto» para «garantizar la seguridad» de los aficionados.

La Plataforma Badalona contra el genocidio, formada por 25 entidades de la ciudad, ha convocado una concentración de protesta delante del Olímpico de Badalona el próximo 19 de noviembre a las 19:00 horas y 45 minutos antes del inicio del encuentro. Esta plataforma se sumó de este modo a la petición pública de los grupos de animación del Joventut, La Cantonada CJB y Dimonis Verds i Negres, dirigida al club, a la FIBA y a la Federación Española de Baloncesto para suspender el encuentro.

El encuentro entre el Joventut y el Hapoel Holón ha sido declarado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, lo que obligaba al Joventut a adoptar medidas de seguridad adicionales y el club verdinegro ha optado por disputar el partido a puerta cerrada, como ya sucedió en octubre con los partidos del Baxi Manresa, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife contra otros equipos de Israel.

Asimismo, este encuentro se celebrará un día después del partido amistoso que las selecciones masculinas de fútbol de Cataluña y Palestina disputarán este martes en el Olímpico de Montjuic.

La amenaza propalestina arrasa con el Joventut-Hapoel

«Reclamamos un deporte que ponga en el centro la vida y la justicia, y sabemos que muchas jugadoras sienten lo mismo, sabemos que muchos jugadores han expresado su solidaridad. Lo que necesitamos es que las competiciones también respeten este llamamiento, respeten al pueblo palestino y dejen de anteponer unos intereses que solo responden a las grandes marcas», exigió la portavoz de la Coalición Basta de Complicidad con Israel, Alys Samson.

Las organizaciones convocantes han asegurado que su movilización continuará «hasta lograr el objetivo», y no descartan extender sus protestas al partido de la jornada 20 de la Euroliga, en el que el Barcelona recibirá el 6 de enero en el Palau Blaugrana al Maccabi Tel Aviv.