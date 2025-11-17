En la sectaria memoria de Sánchez no hay sitio para su abuelo materno

Mucha Memoria Democrática, mucha campaña para mantener vivo el recuerdo de las víctimas del franquismo, pero ni una palabra sobre Mateo Pérez-Castejón, el abuelo materno de Pedro Sánchez. ¿Y por qué en la memoria de Sánchez no hay sitio para don Mateo?, se preguntará el lector. Muy fácil, porque le rompe el relato. Y es que este soldado de las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil, nacido en Lorca (Murcia) en 1921 y fallecido en Madrid en 1973, desertó del Ejército de la República, se pasó al de Franco y fue condecorado por su arrojo en el bando nacional.

Ahora se entiende todo: Pedro Sánchez reniega de su abuelo materno porque la figura de éste le rompe el guion. De modo que el presidente del Gobierno lo ha tenido escondido, una decisión que políticamente puede comprenderse pero que retrata la condición humana del jefe del Ejecutivo. Para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco –lo que se ha bautizado como el año Franco de la propaganda sanchista–, OKDIARIO abordará en detalle la vida militar de Mateo Pérez-Castejón, un legionario galardonado por su heroísmo en el frente que sólo ha sido citado por su nieto en algunos mítines del PSOE para reseñar su origen murciano. Nada más. Murciano, sí, pero franquista, razón por la que el presidente ha preferido pasar de puntillas. Y es que Pedro Sánchez Pérez-Castejón es nieto de un legionario del bando franquista que fue reconocido con una Medalla de Campaña y dos Cruces Rojas del Mérito Militar.

¿Quién le iba a decir a Mateo que su nieto se avergonzaría de él? Según la documentación oficial militar en poder de este periódico, Mateo estuvo encuadrado en un Batallón de Apoyo de Carros Blindados republicano. Sin embargo, tras desertar en el frente de Teruel, ocultó su servicio en las filas republicanas para poder alistarse en el bando nacional sin haber sido hecho prisionero en combate.

La hoja de filiación de Pérez-Castejón en la Legión, firmada por otro legionario como testigo, Eugenio Soler, anota que su religión era la «católica apostólica romana», que medía 1,62 metros, de pelo y cejas castaños, ojos del mismo color, nariz grande, poca barba, boca «pequeña», color «sano», frente «despejada» y «aire marcial». Ya que Pedro Sánchez no quiere acordarse de su abuelo materno, aquí está OKDIARIO para refrescarle la memoria.