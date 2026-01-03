Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

SUBE: María Teresa Turrion Borrallo

La niñera española (nacida en Palencia) de los hijos de los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, a lo largo de diez años, exactamente desde 2014, ha sido distinguida por el Palacio de Buckingham con la Medalla Real Victoriana, creada por la reina inglesa en 1896, en reconocimiento a su trabajo y dedicación en el cuidado y educación de los nietos de Carlos III de Inglaterra. Esta distinción la ha concedido el rey a título personal por propia decisión y por la admiración y respeto hacia el trabajo de la palentina, quien se ha convertido en una persona de máxima confianza de la pareja real que, en un comunicado emitido por los Príncipes de Gales, han declarado: «No daremos más detalles sobre María ni sobre su empleo excepto para decir que estamos encantados de que se le haya distinguido». La discretísima niñera de los Gales hizo su aparición más reciente el 16 de diciembre cuando fue fotografiada sentada en la parte trasera del coche del príncipe Guillermo mientras la princesa Carlota ocupaba el asiento del copiloto, tras regresar de una celebración navideña en el Palacio de Buckingham ofrecida por el rey Carlos III.

SUBE/BAJA: Milagros Tolón Jaime

La toledana de 57 años, por haber sido nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha, habiendo ejercido la docencia como profesora en la escuela de adultos de Toledo y siendo la primera mujer que se convertía en alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha entre 2023 y 2025. Milagros sustituye a Pilar Alegría que abandonó el Gobierno para postularse como candidata socialista del PSOE en las próximas elecciones de Aragón. Y BAJA por la maquiavélica operación de su señorito, Pedro Sánchez, que lo que realmente quiere es que sea ella la próxima candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha contra el respondón e incómodo Emiliano García-Page. Y ella se ha dejado querer pero difícil lo tendrá.

BAJA: Georgina Rodríguez Hernández

La hispano-argentina de 31 años, que se dio a conocer como la pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo en 2016 y de la que sigue siendo su compañera desde hace más de diez años, últimamente ha provocado una oleada de críticas a causa de la forma de vivir sin pudor su opulencia en Riad, la capital de Arabia Saudita, donde Ronaldo disfruta de un multimillonario contrato que Georgina lo utiliza de forma tan ostentosa y que ha llegado a indignar a los propios saudíes. Empezando por la decoración del árbol navideño a base de oro y perlas que a duras penas dejaban entrever las ramas del abarrotado abeto, junto al que aparece posando con su pareja y sus hijos, todos ataviados con pijamas a cuadros y luciendo ella, eso sí, su anillo de compromiso de oro blanco y con un diamante de 45 quilates.

SUBE: Isabel Maestre

Premio Nacional de Gastronomía, Premio a la Mujer Empresaria y Premio Cervantes de Gastronomía, sigue participando desde sus comienzos en el campeonato para la elección del mejor roscón. La magnífica y galardonada restauradora ha sido designada como la autora de uno de los mejores roscones de reyes elaborados en los obradores madrileños. Espero con ansiedad la mañana del día de Reyes para ver si la gran dama aparece con la jícara de chocolate y el gran roscón. Año tras año, así se lo he pedido a los Reyes Magos, que no me han defraudado.