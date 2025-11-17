Ésta es la forma correcta de responder a un ‘gracias’: lo ha dicho la RAE y no hay discusión

La forma correcta de contestar a un gracias lo dice la RAE y no hay discusión posible, en todos los sentidos. Los expertos de la lengua nos dan más de una sorpresa del todo inesperada de la mano de algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es importante estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Lo dice la RAE y no hay discusión

La forma correcta de contestar un gracias

El blog de Inspania nos dan una serie de datos que debemos tener en cuenta a la hora de responder este gracias:

Nada, nada

Una respuesta casual y amigable que minimiza el favor.

“¡Muchas gracias por prestarme tus apuntes de clase!”

Nada, nada. De todas formas iba a reciclarlos.

No es nada

Úselo cuando quiera decir que no fue ninguna molestia.

“¡Gracias por traerme mi chaqueta!”

No es nadaMe imaginé que era tuyo.

¡No te preocupes!

Le asegura a la otra persona que no fue una molestia.

“¡Gracias por traerme mi chaqueta!”

No te preocupesCreí que te pertenecía.

Está bien

Transmite que la tarea ya está hecha y que no fue gran cosa.

“¡Gracias por ayudarme con mi tarea!”

Está bien, era sólo algo pequeño.

Sin problema

Una forma muy común e informal de decir que no hubo ningún problema.

“¡Gracias por traer bebidas para la fiesta!”

Sin problemaYo estaba conduciendo así que fue fácil.

Ningún problema

Similar al anterior, enfatiza que realmente no hubo ningún problema.

“¡Gracias por escucharme!”

Ningún problemaPara eso están los amigos.

No hay de qué

Una frase neutral y educada que significa que no hay nada que agradecer.

“¡Muchísimas gracias por traerme la medicina!”

¡No hay de qué! La farmacia estaba justo al lado.

Es un placer

Aspectos destacados que te gustó haber ayudado.

“¡Muchas gracias por ayudarme con la mudanza!”

¡Ha sido un placer! Tú me ayudaste primero; era lo mínimo que podía hacer.

Con mucho gusto

Una respuesta cálida y entusiasta que suena especialmente educada.

¡Muchas gracias! No tenías que traerme ningún regalo.

¡Con mucho gusto! Estaba emocionado por darte este libro.

Por nada

Una variante regional de de nada; El uso depende del país o área.

“¡Gracias por venir!”

¡Por nada! Fue un placer visitar su nuevo lugar.

Estas son alguna de las formas de responder correctamente esta forma de ue nos digan Gracias.