La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: estas son las razones que han sorprendido a los analistas

En los últimos años, España ha escalado posiciones en prácticamente todos los rankings internacionales que analizan la calidad de vida y el bienestar para los jubilados extranjeros. Y dentro del país, Valencia se ha convertido en la gran favorita, hasta el punto de ser elegida como la mejor ciudad del mundo para jubilarse según varias publicaciones especializadas. Conocida por su clima privilegiado, su cultura mediterránea y su deliciosa gastronomía, se se ha consolidado como un imán para quienes buscan disfrutar plenamente de su jubilación.

Informes recientes de Live and Invest Overseas, Forbes y otros medios internacionales han coincidido en situarla en lo más alto de sus listas. Una de las ventajas más evidentes de Valencia es su clima. La mejor ciudad para jubilarse del mundo puede presumir de más de 300 días de sol al año, con inviernos suaves y veranos cálidos, pero generalmente más llevaderos que los de otras zonas del Mediterráneo gracias a la brisa marina. Para muchos jubilados extranjeros, especialmente aquellos procedentes de países con inviernos largos y duros, el clima valenciano no sólo es un lujo, sino un factor determinante a la hora de elegir dónde vivir.

Valencia, la mejor ciudad del mundo para jubilarse

Si bien es cierto que el coste de vidas ha aumentado en los últimos años, Valencia sigue siendo más asequible que Barcelona, Madrid o la mayoría de las capitales europeas. Y, sobre todo, resulta muy económica para jubilados estadounidenses o procedentes del norte de Europa. Según diversas estimaciones internacionales, una pareja puede vivir cómodamente en Valencia con unos 2.300 a 2.500 dólares al mes. La cifra contrasta con Estados Unidos, donde el coste medio de vida para mayores de 65 años es más del doble.

Por otro lado, el sistema sanitario español es uno de los mejor valorados del mundo, y Valencia destaca por la calidad de sus hospitales públicos y privados, así como por la accesibilidad a tratamientos especializados. Los jubilados extranjeros pueden acceder a la sanidad pública mediante convenios como el Convenio Especial, o bien contratar seguros privados a precios muy inferiores a los estadounidenses.

A diferencia de otros destinos saturados por el turismo, Valencia ha conseguido mantener un equilibrio entre ser una ciudad abierta al viajero y conservar la esencia de un lugar pensado para quienes la habitan. Su red de transporte público (compuesta por metro, autobuses y tranvía) es eficiente y económica. Asimismo, la mejor ciudad del mundo para jubilarse cuenta con varios kilómetros de carril bici.

Cultura, gastronomía y ocio

Valencia es sinónimo de cultura mediterránea. Desde sus museos y teatros hasta sus festivales tradicionales, la ciudad ofrece una agenda inagotable de actividades durante todo el año. Entre sus principales atractivos culturales destacan:

La Ciudad de las Artes y las Ciencias destaca por su arquitectura vanguardista y por las múltiples posibilidades culturales que ofrece, desde museos hasta espectáculos. Además, muy cerca se encuentra la Lonja de la Seda, un monumento gótico declarado Patrimonio de la Humanidad que permite entender la importancia histórica del comercio en la ciudad.

Por otra parte, la Catedral y el Miguelete ofrecen una panorámica incomparable de Valencia, mientras que el Barrio del Carmen invita a perderse entre sus callejuelas medievales, donde conviven ocio, cultura y tradición. Asimismo, quienes buscan naturaleza pueden acercarse al Parque Natural de L’Albufera, un lugar perfecto para desconectar gracias a sus paseos en barca y sus atardeceres inolvidables.

A todo ello se suman espacios como el Oceanogràfic, el Mercado Central, el Bioparc y el Jardín del Turia, que completan una oferta variada para todos los gustos. Finalmente, zonas como Ruzafa y Ensanche aportan ambiente, gastronomía y compras, convirtiendo Valencia en un destino que lo tiene todo para disfrutar de la jubilación.

Otro de los factores que hacen de Valencia un destino tan atractivo es la presencia cada vez mayor de expatriados, especialmente anglosajones. Tanto en el centro como en barrios como Ruzafa, El Cabanyal o Benimaclet, es habitual cruzarse con personas que han decidido convertir la ciudad en su hogar permanente. Esta comunidad facilita enormemente la integración de quienes llegan, ya que permite encontrar rápidamente círculos sociales, actividades y grupos de interés.

La organización InterNations la situó en 2022 como la mejor ciudad del mundo en calidad de vida, una posición que volvió a reafirmar en sus rankings de 2023 y 2024. Por otro lado, The New York Times, la incluyó en su conocida lista de «52 lugares para visitar», destacando su oferta cultural, sus espacios naturales y su estilo de vida mediterráneo. A esto se suma la valoración de Forbes, que la describe como un destino ideal para quienes buscan una jubilación «sin estrés y soleada». Finalmente, el portal Live and Invest Overseas la ha reconocido como la mejor ciudad del mundo para jubilarse, destacando aspectos como su coste de vida accesible y la calidad de sus servicios. En conjunto, estos reconocimientos confirman que Valencia ofrece una calidad de vida excepcional.