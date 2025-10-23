El gerente de la ‘caja B’ se niega a declarar en la comisión del Senado sobre la ‘trama del PSOE’

El gerente del PSOE durante los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, Mariano Moreno, se ha negado a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la trama del PSOE. Moreno ha alegado su intención de declarar antes en el Tribunal Supremo, donde está citado como testigo.

«Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí», ha señalado al inicio de su intervención en esta comisión de investigación.

Moreno ya compareció el pasado mes de septiembre como presidente de ENUSA, la empresa pública de uranio. Ha sido citado el próximo 29 de octubre como testigo por el juez del Tribunal Supremo para esclarecer los pagos en metálico al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

En su anterior comparecencia, el ex gerente negó que su actual cargo -para el que carece de formación- fuera un «precio» por su «silencio» sobre la trama del PSOE.

«Es una retribución por mi trabajo como presidente de la compañía y actualmente está avalado por el trabajo que he realizado en estos tres años y pico», afirmó.

Además de Moreno, también está citada en el Senado, este jueves, la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Las citaciones se producen a consecuencia del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde se recogían una serie de pagos a Ábalos que no cuadran con las cuentas aportadas por el partido.